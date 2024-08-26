Инвесторы справедливо оценивают акции Элемента - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает акции "Элемента", считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Российский производитель микроэлектроники представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Компания нарастила выручку и операционную прибыль, однако на треть подскочила себестоимость. Средняя стоимость долга находится на уровне 9,2% в связи с тем, что доля долгового портфеля в размере 51% представлена льготными кредитами, что позволяет существенно сгладить негативный эффект от роста ключевой ставки в экономике, - указывают эксперты сервиса в обзоре. - Эмитент демонстрирует активный рост, сопровождающийся поддержкой государства, вызванной признанием необходимости стратегического развития отечественной сферы микроэлектроники для обеспечения технологической безопасности и суверенитета страны. Компания имеет существенный портфель льготных кредитов с целью финансирования своих инвестиционных проектов. Исходя из текущих рыночных котировок, мы полагаем, что рынок справедливо оценивает акции компании".

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