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26 августа 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром растет в рамках коррекции во главе с НОВАТЭКом, индекс МосБиржи тестирует 2750п

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник активно растет за счет закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent поднялась к $80 за баррель). Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2750 пунктов, лидерами роста выступают акции "НОВАТЭКа" (+7,7%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2747,72 пункта (+3,2%, максимум сессии - 2761,33 пункта), индекс РТС - 944,96 пункта (+3,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 августа, составляет 91,6012 руб./$1 (+0,31 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+7,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+6,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+5,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,3% и +5,7% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,6%), "Московской биржи" (+3,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,2% и +2,8% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1% и +2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам II квартала 2024 года получила 19,495 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (12,1 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Показатель EBITDA вырос в годовом выражении на 56%, до 25,487 млрд рублей.

Финансовые результаты оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 19,8 млрд рублей, EBITDA - 26,1 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в минувшую пятницу при падении индекс МосБиржи вошел в зону поддержки 2650-2700 пунктов, после чего в распродажах наступила пауза, и в понедельник произошел коррекционный технический отскок вверх. Ближайший ориентир для отскока индекса находится на отметке 2800 пунктов. Причинами для коррекционного движения вверх должны стать отчасти технические факторы, такие как сильная перепроданность бумаг и закрытие "шортов". Однако не исключено, что в начале осени поддержу российскому рынку акций могут оказать и растущие цены на нефть, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник на рынке ожидается уверенный рост в течение большей части торговой сессии из-за чисто технических причин отскока после крайне "медвежьей" недели. Рубль продолжает крепнуть на окончании налогового периода, расхождение биржевых и внебиржевых курсов по юаню происходит все больше из-за дефицита юаневой ликвидности, поэтому бэквордация по фьючерсам будет наблюдаться еще долго, считает аналитик.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, мировые фондовые площадки подросли в ответ на "голубиные" заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где он намекнул на возможное смягчение денежно-кредитной политики. В то же время японские акции упали из-за укрепления иены.

Рынок акций РФ после отката ниже отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи выглядел излишне перепроданным и с началом новой недели пытается отыграть часть потерь. Определённую поддержку российскому рынку может оказать предписание Банка России депозитариям профучастников о введении обособленного учета ценных бумаг, приобретенных у нерезидентов после 1 марта 2022 года, на счетах депо, что направлено на ограничение продаж таких акций со скидкой.

Лучше рынка с прошлой недели выглядят акции "ЛУКОЙЛа", которые превысили 6500 рублей на фоне ожиданий по отчетности за первое полугодие и закрытия коротких позиций. Возможно, отчетность НК будет опубликована на текущей неделе, отмечает эксперт.

Минфин США включил в санкционный список структуры Evraz, "Мечела" и "Норникеля", что существенно затруднит работу российских угольных компаний и металлургических предприятий. Дополнительным негативом для "Мечела" стала провальная отчетность за первое полугодие. Бумаги сталелитейщиков находились на прошлой неделе под давлением из-за опасений сокращения спроса на сталь в России. Санкции США могут привести к увеличению скидок для иностранных потребителей российской продукции и усложнят фрахт судов. Однако в понедельник по данным активам наблюдается технический отскок вверх, констатирует Кабаков.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", с точки зрения технического анализа, на прошлой неделе индекс МосБиржи опустился ниже линии 200-недельного скользящего среднего, которая проходит в области 2690 пунктов. В прошлом индекс МосБиржи опускался на устойчивой основе ниже линии 200-недельного скользящего среднего только два раза - в 2008 и 2022 годах. В обоих случаях период последующего восстановления исчислялся месяцами, хотя глубина падения после пробоя линии 200-недельного скользящего среднего оставалась ограниченной.

Давление на рынок по-прежнему оказывают опасения перед дальнейшим повышением ключевой ставки ЦБ РФ и вытекающий из этих опасений рост доходности облигаций. Кроме того, стабилизации на рынке не способствует и очередной пакет антироссийских санкций, принятый американскими властями в пятницу.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,1-1,5% во главе с Nasdaq, инвесторы позитивно отреагировали на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По итогам прошедшей недели S&P 500 и Nasdaq прибавили по 1,3%, Dow подрос на 1%.

Пауэлл в пятницу заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. Также он отметил, что повышательные риски для инфляции снизились, тогда как понижательные риски для занятости выросли, при этом "в целом экономика продолжает расти хорошими темпами".

Теперь трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки Федрезерва в сентябре на 25 базисных пунктов в 70% и допускают 30%-ную вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,1-0,7%, DAX просел на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Давление на японские акции оказало укрепление иены после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды, указавшего на готовность к дальнейшему повышению процентных ставок.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,3%, говорится в сообщении НБК. Последний раз китайский ЦБ менял ее в июле, тогда она была снижена на 20 базисных пунктов.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 471 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,7% годовых.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают начавшуюся в конце минувшей недели коррекцию вверх, инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $79,96 за баррель (+1,2% и +2,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $75,75 за баррель (+1,2% и +2,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

По подсчетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ливанское шиитское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛу в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

В свою очередь, в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успехе упреждающих контрмер против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности, а лидер движения Хасан Насралла сказал, что Израиль не смог сбить ни одной ракеты "Хезболлы".

Движение ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство в Бейруте в результате удара ЦАХАЛом одного из командиров движения Фуада Шукра.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+11,8%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+9,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+8,5%), SFI (MOEX: SFIN) (+8,3%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,2%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+7,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+6,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,6%).

Подешевели акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-1,8%), ПАО "НоваБев групп" (MOEX: BELU) (-1%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-0,9%).

Группа "М.Видео - Эльдорадо" (-0,3%) по итогам I полугодия получила GMV (Gross Merchandise Value - валовая стоимость товара) в размере 247 млрд рублей, что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В сообщении компании говорится, что ее выручка также продемонстрировала рост на 13%, до 202 млрд рублей. EBITDA "незначительно снизилась год к году" - до 6,5 млрд рублей, на фоне сезонных колебаний валовой маржи. На 30 июня чистый долг группы снизился до 79,3 млрд рублей с 83,4 млрд рублей годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 29,79 млрд рублей (из них 4,44 млрд рублей пришлось на акции "НОВАТЭКа", 3,94 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,16 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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