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26 августа 2024 года 09:15

Hang Seng прибавляет 0,8%

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в пятницу, завершила неделю в плюсе. Акции стран АТР движутся разнонаправленно в понедельник. Нефть уверенно растет в понедельник утром, Brent торгуется около $79,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в пятницу, инвесторы позитивно отреагировали на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,14% и составил 41175,08 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Home Depot, подорожавшие на 2,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,15% - до 5634,61 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,47% и составил 17877,79 пункта.

По итогам всей прошедшей недели S&P 500 и Nasdaq выросли на 1,3%, Dow прибавил 1%.

Пауэлл в пятницу заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

Также он отметил, что повышательные риски для инфляции снизились, тогда как понижательные риски для занятости выросли, при этом "в целом экономика продолжает расти хорошими темпами".

Теперь трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки Федрезерва в сентябре на 25 базисных пунктов в 70% и допускают 30%-ную вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.

Кроме того, в пятницу стало известно, что продажи новых домов в США в июле увеличились на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 739 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это лучший показатель с мая 2023 года, а подъем был рекордным с августа 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 668 тыс. новостроек, а не 617 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце до 630 тыс. с ранее объявленного июньского уровня, по данным Trading Economics.

Акции Altria Group (SPB: MO) подорожали на 1,2% после того, как одна из крупнейших табачных компаний мира повысила размер квартальных дивидендов на 4,1% - до $1,02 на акцию с $0,98.

Цена бумаг Intuit Inc. (SPB: INTU) упала на 6,8%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов зафиксировала чистый убыток в четвертом финансовом квартале, хотя его скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

Американская Workday Inc. (SPB: WDAY), поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами, во втором квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль в 1,7 раза, выручка превысила ожидания. Капитализация компании подскочила почти на 13%.

Рыночная стоимость Uber Technologies (SPB: UBER) увеличилась на 1,4%. Компания сообщила, что в следующем году её клиенты получат возможность вызывать роботакси. В рамках этой инициативы компания объявила о партнерстве с оператором службы роботакси Cruise LLC, являющимся подразделением General Motors (SPB: GM).

Цена бумаг General Motors выросла на 4,5%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник, инвесторы оценивают действия китайского центробанка и ситуацию на валютном рынке.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,3%, говорится в сообщении НБК. Последний раз китайский ЦБ менял ее в июле, тогда она была снижена на 20 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истек срок погашения кредитов на 401 млрд юаней, банковская система зафиксировала чистый отток средств в размере 101 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 471 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,7% годовых.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Wharf Real Estate Investment, дорожающие на 5,2%.

Другие представители сектора недвижимости также заметно наращивают капитализацию: New World Development - на 4,5%, Link Real Estate Investment Trust - на 3,9%, Henderson Land Development и Hang Lung Properties - на 3,8%, Sun Hung Kai Properties - на 3,4%.

Рыночная стоимость Nongfu Spring и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. увеличивается на 4,7%, WuXi AppTec - на 4,3%.

Вместе с тем акции Sinopharm Group дешевеют на 3,9%, Sunny Optical Technology - на 2,1%, Zhongsheng Group Holdings- на 1,7%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,2%, China Resources Power Holdings - на 1,1%, JD.com Inc. (SPB: JD), Li Auto (SPB: LI) и China Mengniu Dairy - на 1%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 0,8%.

Давление на котировки оказывает рост иены после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды, указавшего на готовность к дальнейшему повышению процентных ставок. В свою очередь, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в пятницу отметил, что американскому ЦБ пора снижать ставки.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Isetan Mitsukoshi Holdings (-6,4%.

Рыночная стоимость Furukawa Electric понижается на 5,9%, Yamaha Motor - на 5,1%, Taiyo Yuden - на 5%, Nissan Motor - на 4,7%.

Цена бумаг LY Corp. поднимается на 6,2%, Nitori Holdings - на 3,5%, Japan Airlines- на 2,7%, NH Foods - на 2,4%, Toto - на 2,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,3%.

Цена акций Samsung Electronics снижается на 1,8%, Hyundai Motor - на 1,2%, Korean Air Lines - на 0,7%.

Котировки бумаг Posco растут на 0,9%, Korean Air Lines - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Капитализация BHP повышается на 0,3%, Rio Tinto - снижается на столько же.

Цены на нефть уверенно растут утром в понедельник, инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $79,51 за баррель, что на $0,49 (0,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,8 (2,3%), до $79,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,5 (0,67%), до $75,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,82 (2,5%), до $74,83 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

По подсчетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ливанское шиитское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

В свою очередь, в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успехе упреждающих контрмер против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности, а лидер движения Хасан Насралла сказал, что Израиль не смог сбить ни одной ракеты "Хезболлы".

Движение ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство в Бейруте в результате удара ЦАХАЛ одного из командиров движения Фуада Шукра.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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