Москва. 22 августа. Рынок акций РФ в четверг утром пытается закрепиться в "зеленой зоне" в рамках коррекции, рост обусловлен желанием ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции после пятидневного снижения; поддержку рынку оказывает в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2772,47 пункта (+0,16%), индекс РТС - 952,58 пункта (+0,16%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,6% с небольшим преобладанием растущих в цене бумаг.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), а также обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "ТКС Холдинга" (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Акции ПАО "НоваБев групп" (MOEX: BELU) после возобновления 22 августа торгов на Московской бирже подешевели до 709 рублей за штуку (-84,8% к закрытию торгов 15 августа). Биржа в период с 10:10 до 10:40 МСК проводила первый дискретный аукцион для обыкновенных акций компании в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%, а в период с 11:22 до 11:52 МСК - второй аукцион из-за их падения более чем на 20% по отношению к первому аукциону. Торги акциями ПАО "НоваБев групп" на Московской бирже были приостановлены с 16 августа в связи с дополнительной эмиссией ценных бумаг компании.

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в начале торгов 22 августа слегка подрастают в рамках коррекции после пятидневного снижения; повышение поддерживается желанием ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции, а также в целом благоприятной конъюнктурой мировых фондовых площадок.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали пересмотренные данные о рынке труда и протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, заявило министерство труда США. Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс. Это худший пересмотр с 2009 года. Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло в среднем на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.

Результаты пересмотра важны для рынков, поскольку они могут повлиять на оценку состояния рынка труда Федрезервом и повлиять на его решение относительно времени и размера снижения процентных ставок. Согласно протоколу июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ключевая ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться. "Большинство отметило, что если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным", - говорится в протоколе.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 65,5%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в четверг, инвесторы оценивают корпоративные отчеты, статданные и итоги заседания Банка Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 1,4%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,68%. Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 0,24%. Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ставку по итогам тринадцатого заседания подряд. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Европейские фондовые индексы также растут в начале торгов 22 августа на 0,1-0,4%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок немного снижаются утром в четверг после падения до минимумов с января днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:00 мск составила $75,9 за баррель, что на 0,2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 1,5%, до $76,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене на 0,32%, до $71,7 за баррель. В среду контракт упал на 1,7%, до $71,93 за баррель.

Накануне Brent обновила минимум со 2 января, WTI - с 10 января этого года. Негативным фактором для цен на нефть стали слабые статданные по рынку труда Соединенных Штатов.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тыс. баррелей после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.

По мнению аналитиков "БКС Мир инвестиций", "инвесторам пока не стоит расслабляться после вчерашнего нейтрального закрытия торгового дня. С технической точки зрения, пока индекс МосБиржи торгуется ниже отметки 2800 пунктов, вероятно обновление минимумов года из-за наличия спекулятивных игроков на понижение. Ближайшая сильная поддержка по бенчмарку находится на уровне 2700 пунктов, а до нее порядка 2-3% с текущих уровней, что не так уж и много. Однако в среднесрочной перспективе ждем восстановления отечественного рынка акций".

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, индекс МосБиржи в среду обновил минимальные значения с июня 2023 года, однако в середине сессии произошел разворот, и индекс начал восстанавливаться. В результате, несмотря на символические потери в основной сессии, индекс сумел вернуться в небольшой плюс на вечерних торгах. Российский рынок в последние недели демонстрировал относительную слабость, что увеличивает вероятность формирования восходящей коррекции от достигнутых минимумов. Однако эту коррекцию будет трудно реализовать, если цены на нефть продолжат падение.

"Дальнейшее движение как фондового, так и долгового рынков будет зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке и его риторики на следующем заседании. Жесткая риторика или повышение ставки могут привести к продолжению падения рынков. В преддверии заседания ЦБ рынки традиционно демонстрируют настороженность на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики. Ближайший уровень поддержки для индекса МосБиржи составляет 2700 пунктов. В случае ускорения инфляции вероятность повышения ставки возрастет, что может привести к пробитию этого уровня. Любые данные о замедлении инфляции могут оказать краткосрочную поддержку индексу, вернув его в коридор 2800-3000 пунктов. Уверенное замедление инфляции и смягчение риторики ЦБ РФ могут помочь индексу МосБиржи вернуться в коридор 3000-3300 пунктов", - считает Кабаков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что "сегодня точечный спрос на ключевые ценные бумаги может сохраниться, что будет способствовать снятию перепроданности и сохранению инерции к восстановлению рынка. Индекс МосБиржи может попытаться отойти от уровня 2750 пунктов и вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов. Но текущий отскок обусловлен, прежде всего, техническими факторами, поэтому пока на рынок в целом смотрим осторожно".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,18 млрд рублей (из них 1,82 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,42 млрд рублей на бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) и 1,06 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).