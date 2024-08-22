Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали пересмотренные данные о рынке труда и протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, заявило министерство труда США. Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс. Это худший пересмотр с 2009 года. Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло в среднем на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.

Результаты пересмотра важны для рынков, поскольку они могут повлиять на оценку состояния рынка труда Федрезервом и повлиять на его решение относительно времени и размера снижения процентных ставок. Согласно протоколу июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ключевая ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться. "Большинство отметило, что если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным", - говорится в протоколе.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 65,5%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в четверг, инвесторы оценивают корпоративные отчеты, статданные и итоги заседания Банка Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite теряет всего 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,68%. Значение южнокорейского индекса Kospi почти не меняется. Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ставку по итогам тринадцатого заседания подряд. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют яркой динамики утром в четверг после снижения до минимумов с января днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $76,06 за баррель, что на 1 цент выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 1,5%, до $76,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене на 0,11%, до $71,85 за баррель. В среду контракт упал на 1,7%, до $71,93 за баррель.

Накануне Brent обновила минимум со 2 января, WTI - с 10 января этого года. Негативным фактором для цен на нефть стали слабые статданные по рынку труда Соединенных Штатов.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тыс. баррелей после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 августа практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,76 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,54 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,12% и составил 104,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 914,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (-1%), "Новотранс-001Р-03" (-0,95%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,31%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,37%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,26%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "СФО СБ Секьюритизация" 30 августа начнет размещение выпусков 9-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 12 млрд рублей и класса "Б" на 3 млрд рублей. Размещение продлится два рабочих дня.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 29-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 19,5% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения, в результате текущий объем выпуска в обращении составляет 13,12 млрд рублей.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 3-го купона облигаций 2-й серии на уровне 22,63% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. На текущий момент размещены бумаги на 128,3 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.

Альфа-банк принял решение 5 сентября досрочно погасить выпуск биржевых облигаций серии БО-13 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 20-го купонного периода. Пятнадцатилетний выпуск с погашением в августе 2029 года был размещен в сентябре 2014 года. Ставка текущего полугодового купона - 8,9% годовых. По займу 9 сентября предстояло исполнение оферты на приобретение, которую банк решил заменить call-опционом.

АО "Авангард-агро" приняло решение 22 августа досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Период 28-го купона также сокращается, дата его окончания с 19 ноября переносится на 22 августа текущего года. Ранее владельцы облигаций на общем собрании одобрили данные изменения. В начале июля эмитент выкупил по оферте 99,04% данного выпуска облигаций на 2,97 млрд рублей. Десятилетний выпуск был размещен в ноябре 2017 года по ставке квартального купона 9,25%. Ставка текущего купона до планируемой ранее оферты с исполнением в ноябре 2024 года - 14% годовых.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) допустило технический дефолт при выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей, следует из сообщения представителя владельцев облигаций (ПВО) - ООО "Юнитек сервис". "По состоянию на 20.08.2024 года (дата выплаты по купону) на странице в сети интернет НКО АО НРД информация о переводе эмитентом биржевых облигаций денежных средств на оплату купонного дохода по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 отсутствует", - отмечается в комментарии ПВО. Трехлетний выпуск на 250 млн рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке квартального купона 19% годовых до погашения. РКК начиная с декабря 2023 года допустила уже три технических дефолта, сначала при выплате купона и погашении коммерческих бондов, затем в июне и июле - дважды при выплате купонов по биржевым облигациям. Спустя пару дней просрочки платежей эмитент исполнял обязанности по выплате и выходил из техдефолтов. В качестве причины несвоевременного исполнения обязательства компания указывала "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности, вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте".