Акции Совкомфлота пока интересны к покупке только под дивиденды - ПСБ

Акции "Совкомфлота" в настоящее время интересны к покупке только под дивиденды, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания отчиталась за I полугодие 2024 года. На фоне усилившегося в феврале санкционного давления на нее результаты ожидаемо снизились: выручка упала на 16%, а чистая прибыль - на 26%. По словам представителей эмитента, "Совкомфлот" сконцентрирован на заключении долгосрочных контрактов и продолжает системную работу по нивелированию негативных эффектов от санкций. Поэтому мы сдержано смотрим на финансовые результаты во II полугодии, - отмечают эксперты в обзоре. - Несмотря на такой результат, дивиденды остаются на достойном уровне. По итогам текущего года выплаты могут составить 14,4-15,1 руб. или 14-15% доходности от текущих цен. Считаем, что пока бумаги "Совкомфлота" интересны к покупке только под дивиденды".

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