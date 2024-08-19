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Главная / Мнения аналитиков / Акции Совкомфлота пока интересны к покупке только под дивиденды - ПСБ
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19 августа 2024 года 14:23
Акции Совкомфлота пока интересны к покупке только под дивиденды - ПСБ
Акции "Совкомфлота" в настоящее время интересны к покупке только под дивиденды, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания отчиталась за I полугодие 2024 года. На фоне усилившегося в феврале санкционного давления на нее результаты ожидаемо снизились: выручка упала на 16%, а чистая прибыль - на 26%. По словам представителей эмитента, "Совкомфлот" сконцентрирован на заключении долгосрочных контрактов и продолжает системную работу по нивелированию негативных эффектов от санкций. Поэтому мы сдержано смотрим на финансовые результаты во II полугодии, - отмечают эксперты в обзоре. - Несмотря на такой результат, дивиденды остаются на достойном уровне. По итогам текущего года выплаты могут составить 14,4-15,1 руб. или 14-15% доходности от текущих цен. Считаем, что пока бумаги "Совкомфлота" интересны к покупке только под дивиденды". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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