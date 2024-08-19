Цена на золото может вырасти до $2580-2700/унц. до конца 2024г - Freedom Finance Global

Вероятно повышение котировок золота до $2580-2700 за тройскую унцию до конца текущего года с последующей коррекцией и новой долгосрочной восходящей волной с таргетом $3000, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Росту цен на драгметалл будет способствовать переход ФРС США к длительному периоду снижения ключевой ставки, указывает эксперт инвесткомпании.

"Золото продолжает получать поддержку на фоне геополитической неопределенности, включая сохраняющееся напряжение на ближнем Востоке. Драгметалл, как традиционный защитный актив, пользуется повышенным спросом на рынке в моменты эскалации мировой напряженности, поэтому пока геополитическая напряженность сохраняется, цена на золото будет склонна к росту", - отмечает Чернов в комментарии.

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