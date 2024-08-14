Инвесторам стоит обратить внимание на "замещающие" бонды Альфа-банка ЗО-02 и РЖД ЗО26-2-Р - "Финам"

Инвесторам стоит обратить внимание на "замещающие" облигации Альфа-банка серии ЗО-02 и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии ЗО26-2-Р - наиболее интересные бумаги сегмента, считает руководитель направления анализа долговых рынков "Финама" Алексей Ковалев.

"Замещающий" облигационный сегмент не исчерпывается только выпусками, номинированными в иностранных валютах. На фоне высоких рублевых ставок мы решили выделить самые интересные рублевые "замещающие" облигации. Их особенность - сравнительно высокий номинал (100 тыс. рублей), который равен минимальному лоту на Московской бирже. Результатом этого является в целом невысокая биржевая ликвидность сегмента, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Среди относительно ликвидных мы выделяем выпуски Альфа-банка ЗО-02 и РЖД ЗО26-2-Р".

"Их эмитентами являются крупнейшие российские компании, чье кредитное качество находится на соответствующем высоком уровне. Выпуск Альфа-банка с погашением в августе 2025 года предлагает одну из самых высоких доходностей в рублевом облигационном сегменте среди однолетних бумаг с кредитными рейтингами, близких к наивысшим, - указывает Ковалев. - Что касается облигации РЖД, то она позволяет зафиксировать доходность более 19% на два года (выпуск погашается в сентябре 2026 года), что выглядит весьма конкурентоспособно на фоне ставок по депозитам такой же срочности. Нам представляется интересным уровень премий к безрисковому активу (более 200 базисных пунктов), который можно зафиксировать по указанным бумагам".

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