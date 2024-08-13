Рынок акций РФ во вторник утром демонстрирует рост в пределах 0,9%, лидируют "префы" "Сургутнефтегаза"

Москва. 13 августа. Рынок акций РФ во вторник утром демонстрирует умеренный рост, отыгрывая в целом позитивный внешний фон, в том числе заметный рост мировых цен на нефть, зафиксированный накануне; активность покупателей сдерживается обострением ситуации в приграничных с Украиной областях; индексы МосБиржи и РТС в ходе торгов прибавляют 0,9%.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2870,17 пункта (+0,89%), индекс РТС - 1005,22 пункта (+0,89%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,5%.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5%), а также обыкновенные акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ТКС Холдинга" (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%, "префы" прибавили в цене также 0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%).

Акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) снижаются на 2% после публикации финансового отчета за I полугодие 2024 года. "Трубная металлургическая компания" в I полугодии 2024 года сократила EBITDA на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46 млрд рублей. Чистый убыток составил 1,8 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью 28,3 млрд рублей годом ранее. Объем реализации трубной продукции при этом вырос на 4,9%, до 2,215 млн тонн. Реализация бесшовных труб составила 1,646 млн тонн, сварных - 570 тыс. тонн.

По мнению аналитиков, российский рынок акций, который накануне снизился, несмотря на позитивный внешний фон, во вторник все же смог встать на траекторию роста, отыгрывая тем самым с некоторым запозданием позитивные внешние факторы, в том числе заметный рост нефтяных цен, зафиксированный 12 августа. В понедельник же активность покупателей сдерживалась обострением ситуации в приграничных с Украиной областях - Белгородской, Брянской и Курской, где с 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Вместе с тем повышение российских акций вряд ли будет сильным и продолжительным, так как ситуация на мировых рынках капитала несколько ухудшилась - теперь они демонстрируют уже смешанную динамику.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в начале насыщенной в плане макроэкономических данных недели. На прошлой неделе Уолл-стрит фиксировала как самое резкое дневное падение, так и самое активное восстановление с 2022 года. В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле. Опрошенные Trading Economics аналитики ждут замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%. Кроме того, в четверг будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу - данные о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей.

Японский фондовый индекс заметно вырос во вторник, тогда как остальные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно. Азиатские рынки акций восстанавливаются после обвала в начале прошлой недели, вызванного опасениями рецессии в США. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 3,5%. Накануне биржи Японии были закрыты из-за государственного праздника. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опускается менее чем на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,12%. Южнокорейский индекс Kospi теряет менее 0,1%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 увеличивается на 0,15%.

В свою очередь цены на нефть снижаются во вторник после резкого подъема днем ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:00 мск составила $81,86 за баррель, что на 0,53% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на 3,3%, до $82,30 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене на 0,54%, до $79,63 за баррель. В понедельник контракт подскочил на 4,2%, до $80,06 за баррель.

Накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

Ранее в понедельник Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле. В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

"В ситуации усиления геополитической неопределенности настрой у покупателей, конечно, минорный. Однако текущие цены акций выглядят достаточно привлекательными для долгосрочных покупок. Поэтому индекс МосБиржи в течение нескольких недель может вернуться к восходящему тренду, а ближайшим катализатором может послужить ослабление национальной валюты, что позитивно скажется на экспортерах. Ближайшая отметка по индексу МосБиржи находится в районе 2900 пунктов", - полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Несмотря на позитивные внешние факторы, российский рынок остается под давлением, что связано с высокой геополитической неопределенностью. В случае ухудшения ключевых рыночных факторов может произойти усиление распродаж. Сегодня можем увидеть консолидацию на текущих уровнях и даже попытку пойти к уровню 2860 пунктов по индексу МосБиржи при позитивном новостном фоне", - считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов, в свою очередь, отмечает: "На вчерашней вечерней сессии покупатели были более активными, индекс МосБиржи-2 завершил сутки ростом почти на 0,5%. Так что сегодня нас ждет позитивное открытие, которое вряд ли превратится в восходящую волну. О слабости рынка свидетельствует тот факт, что инвесторы проигнорировали короткое, но мощное ралли в нефти, которое увело котировки выше $80 за баррель, а также сильное ослабление рубля к доллару".

"Мы бы не стали винить во всем геополитику, просто вложения в безрисковые активы сейчас выглядят намного привлекательнее, особенно в свете вчерашней жесткой риторики зампреда ЦБ Алексей Заботкина, который не исключил повышения ключевой ставки до 20% годовых", - подчеркнул Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,01 млрд рублей (из них 842,25 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 784,33 млн рублей на бумаги ВТБ и 701,52 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").