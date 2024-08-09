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09 августа 2024 года 19:45

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением, индекс МосБиржи ушел ниже 2850п

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ в пятницу умерено просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, игроки предпочли не наращивать позиции перед выходными днями, хотя фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $79,5 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел ниже 2850 пунктов, лидерами отката выступили акции МКПАО "ВК" (-2,8%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2848,29 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1036,57 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составляет 86,5621 руб. (+60,78 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,8-2,7%, официальный курс доллара вырос на 0,86 рубля.

Официальный курс доллара США с 10 августа ЦБ РФ установил в пятницу уже после закрытия основных торгов акциями: курс составил 87,992 руб. (+1,4299 рубля).

Подешевели в пятницу акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -1,5% "префы").

Сбербанк (MOEX: SBER) за январь-июль 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% - до 909,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль банка в июле выросла на 8,2% - до 141,2 млрд рублей. Рентабельность капитала за 7 месяцев 2024 года составила 23,3%, в июле - 25,6%.

Подорожали в пятницу акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в целом нейтрально провел конец недели. При довольно позитивной конъюнктуре - растущих ценах на нефть и дешевеющем рубле - настрой покупателей был сдержанным. Вероятно, сказалось приближение выходных, тем более в условиях напряженного новостного фона, связанного с геополитикой.

На внешних рынках также было относительно спокойно. Потребительская инфляция в Китае ускорилась до максимальных с февраля 0,5% г/г., прогнозировалось 0,3%. На динамику индекса МосБиржи на будущей неделе могут повлиять отдельные корпоративные новости. В частности, в понедельник "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) опубликует операционные результаты за июль. Из общерыночных событий дня интерес представляет ежемесячный отчет ОПЕК, напомнил эксперт.

"Инвесторы продолжат следить за развитием геополитической ситуации, котировками сырья, валютными курсами и сигналами регуляторов. Индекс МосБиржи на старте будущей недели может продвинуться к верхней части диапазона 2800-2900 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, самыми важными событиями уходящей недели стали всплеск волатильности на глобальных рынках, публикация резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания Банка России и данные по недельной инфляции.

Страхи замедления американской экономики, в случае которого Федрезерву придется снижать ставку, и параллельное увеличение ставки в Японии вследствие борьбы с инфляцией могут привести к укреплению йены и, следовательно, значительно снизить привлекательность акций экспортно ориентированных японских компаний. Слабые данные по безработице и деловой активности в США, вышедшие в конце прошлой недели, обрушили котировки нефти - цена Brent проседала почти до $75 за баррель в понедельник. Однако страхи скатывания американской экономики в рецессию оказались не слишком долговечными. Большинство аналитиков все же сходятся во мнении о низкой вероятности отрицательных показателей роста ВВП США. Реакция сырьевых рынков оказалась чрезмерной, и со вторника котировки нефти вернулись к росту, отмечает эксперт.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Всю неделю рынок ожидает реакции Ирана на убийство лидера ХАМАС. Кроме того, протесты в Ливии, приостановившие поставки с одного из крупнейших в стране месторождений Шарара (0,32 млн б/с производственной мощности), также двигали котировки вверх. В результате текущая неделя завершается на уровнях выше $79 за баррель.

Высокий сезонный спрос и геополитическая напряженность могут подтолкнуть цены Brent выше уровня $80 за баррель. В то же время опасения замедления экономик Китая и США, а также приближение запланированного ОПЕК+ ослабления ограничений с последнего квартала года могут вновь сдержать рост. Ключевыми на следующей неделе будут словесные интервенции от ОПЕК+, подтверждающие готовность менять курс при заметной просадке цен, считает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершил неделю вблизи годовых минимумов в условиях отсутствия позитивных драйверов движения.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают ощущать негативное влияние жестких монетарных условий в РФ, а также ухудшение внешнего фона ввиду актуализации рисков наступления рецессии в США. Рынок при этом почти не отреагировал на события в Курской области ввиду учета в ценах основных геополитических рисков. Из корпоративных новостей уходящей недели можно отметить сильные финансовые результаты Сбербанка за первое полугодие по МСФО и 7 месяцев текущего года по РСБУ, которые продемонстрировали рост прибыли финорганизации и подтверждают перспективу выплаты рекордных дивидендов по итогам текущего года. Покупкам в Сбербанке, однако, мешала слабость всего рынка. Одной из самых слабых акций из-за сложной ситуации в угольной отрасли остается "Мечел" (MOEX: MTLR), бумаги которого опустились до новых минимумов с 2023 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI сохраняют курс на рост в район сопротивлений $80,5 и $77,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировки начали неделю падением до минимумов с начала текущего года, после чего активно восстанавливали позиции, а по итогам последних 5 сессий прибавляют около 3,5-4% в рамках технической коррекции.

"Усиление геополитической напряженности в украинском конфликте на данный момент не оказывает значительного влияния на цены, но может приобрести более существенный вес в случае угрозы для нефтяных поставок. Среднесрочными негативными для рынка факторами при этом остаются неопределенные перспективы спроса на нефть в США и Китае", - полагает аналитик.

На западных фондовых площадках в пятницу наблюдалась консолидация и неуверенность в дальнейшем отступлении от локальных минимумов. Следующая неделя принесет мировым биржам новые поводы для размышлений из разных частей света, в то время как последние сессии показали актуальность угрозы развития среднесрочных трендов, в том числе на развитых рынках акций. Индексы МосБиржи и РТС в ближайшие сессии могут остаться во власти продавцов ввиду рисков усиления геополитической напряженности. Рынку важна геополитика во многом из-за рисков санкций, которые по большей части уже были введены. Тем не менее, если расширение конфликта приведет к экономическим последствиям, настроения в РФ также могут ухудшиться (если не учитывать возможный рост цен на нефть в случае перебоев с поставками), заключила Кожухова.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,2%), консолидируются США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,2%).

Поддержку рынкам азиатского региона оказало общее увеличение аппетита к риску после публикации накануне статданных Минтруда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в Штатах. Трейдеры также оценивают статданные из Китая и корпоративные новости.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%, по данным Trading Economics.

Инфляция ускорилась по сравнению с 0,2% в июне, что является позитивным сигналом для властей КНР, пытающихся подстегнуть потребительский спрос, отмечает Market Watch.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 0,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило ГСУ.

Тем временем, потребительские цены в Германии в июле увеличились на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% относительно июня, что совпало с прогнозами экспертов.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены продолжают умеренно подниматься и завершают ростом первую неделю из последних пяти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,64 за баррель (+0,6% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,77 за баррель (+0,8% и +1,3% в четверг).

В понедельник обе марки завершили торги на многомесячных минимумах на фоне общего обвала мировых рынков, вызванного слабыми статданными по рынку труда в США. Однако затем котировки восстановились и завершают неделю ростом на 3,7-4%.

Трейдеры также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, ожидая атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Тем временем, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о поддержке Европейским союзом призыва Египта, Катара и США к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Накануне лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению 15 августа либо в Дохе, либо в Каире. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы это отвечало ожиданиям всех сторон".

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в свою очередь заявили, что израильская сторона примет участие в переговорах.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели бумаги "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-4,2%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,6%), акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-2,3%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-2,1%).

Выросли "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,3%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,21 млрд рублей (из них 5,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,45 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,26 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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