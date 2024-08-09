Рубль днем опускается в паре с китайским юанем, несмотря на умеренное укрепление цен на нефть

Москва. 9 августа. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в пятницу, его курс в 15:00 мск составил 11,93 руб., что на 6,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль дешевеет, несмотря на умеренное укрепление на рынке нефти.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 67 копеек, до 87,46 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 59 копеек, до 94,99 руб./EUR1.

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,2% и составило $76,7 млрд.

Согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-июне 2024 года снизился в годовом выражении на 0,4% - до $207,1 млрд, импорт сократился на 8,1%, до $130,4 млрд.

За январь-июнь 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $66 млрд, в том числе экспорт - $207,9 млрд, импорт - $141,9 млрд.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд).

Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

"На валютной секции Московской биржи в четверг пара "юань-рубль" продолжила консолидироваться ниже отметки 12 руб. Вчерашняя попытка подняться выше данного уровня оказалась неудачной. Сегодня, на наш взгляд, китайская валюта может предпринять еще одну попытку пробоя данного сопротивления, однако пока мы не видим поводов для закрепления юаня выше 12 руб. При этом в третьей декаде августа рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, что может поспособствовать снижению китайской валюты. В среднесрочной же перспективе мы ожидаем продолжения консолидации пары "юань-рубль" в широком диапазоне вокруг отметки 12 руб. за юань", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть повышаются в пятницу, завершая неделю уверенным ростом. С начала этой пятидневки Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 4%, несмотря на падение вместе с остальными рисковыми рынками в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $79,6 за баррель, что на 0,57% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,66%, до $76,69 за баррель.

Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели, определенные в рамках договоренностей ОПЕК+, на 67 тыс. баррелей в сутки, сообщило Минэнерго РФ.

Превышение добычи произошло "из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить".

"Как было ранее согласовано, Россия будет компенсировать излишек производства с апреля 2024 года в течение компенсационного периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 года, а также с марта и до конца сентября 2025 года. Россия подтверждает свою приверженность графику компенсаций, который ранее был представлен в Секретариат ОПЕК и призывает другие страны ОПЕК+, представившие свои планы компенсаций, придерживаться его", - говорится в сообщении.