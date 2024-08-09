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09 августа 2024 года 15:03
Рынок акций РФ на следующей неделе, скорее всего, останется под давлением - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе, скорее всего, останется под основным нисходящим давлением с рисками обновления годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС и движения к следующим поддержкам 2765 пунктов и 1010 пунктов соответственно, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшие важные краткосрочные сопротивления расположены на 2950 пунктах и 1070 пунктах (средние полосы Боллинджера дневных графиков), отмечает эксперт. "У инвесторов все еще нет веских поводов для покупок, хотя перед началом сезона промежуточных дивидендов за 2024 год может наблюдаться интерес к отдельным акциям. В остальном риски удержания жесткой монетарной политики в стране сохраняются (и могут подтвердиться инфляционными данными РФ за июль конца этой недели), а к экономическим факторам может добавиться напряженность в Курской области, которая, вероятно, будет в большей степени влиять на рыночные настроения в случае расширения зоны конфликта и соответствующих экономических и политических последствиях, - пишет Кожухова в аналитическом материале. - В остальном участники будут ждать новостей с советов директоров "Ростелекома", "Татнефти" и "Черкизово" по дивидендам, которые в случае объявления о выплатах могут добавить привлекательности акциям. "Аэрофлот" представит операционные результаты за июль, а "Ростелеком", X5 Retail Group, Совкомбанк и "Софтлайн" - финансовые результаты за 1П24 по МСФО. На макроэкономическом "фронте" ожидаются данные по торговому балансу России за июнь". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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