09 августа 2024 года 10:27
Рубль немного опускается в паре с юанем при открытии торгов на фоне стабильной нефти
Москва. 9 августа. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного опускается на фоне стабильной нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,885 руб. (+2,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,86 коп. выше уровня действующего официального курса.
Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону некоторого укрепления рубля к юаню, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"Хотя волатильность на валютном рынке сохраняется невысокой третью неделю подряд, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону укрепления рубля. В первую очередь, со стороны внутренних факторов: востребованность валюты остается ограниченной из-за проблем с платежами, соответственно, навес потенциального предложения сохраняется, Внешний фон скорее также оказывает поддержку рублю. Действительно, последние дни видно некоторое улучшение настроений на мировых рынках, что способствует отскоку нефтяных котировок, - пишет эксперт в обзоре. - Лишь сигналы с мировых валютных рынков носят смешанный характер, лишая спекулятивных участников повода для активных операций. С одной стороны, на фоне усиления ожиданий по торможению американской экономики позиции доллара к ведущим мировым валютам остаются ослабленными - пара "евро-доллар" выросла от минимумов конца июня на 2% и удерживается около уровня 1,09 (район максимумов с весны). Однако, и юань к доллару окреп схоже. Мы не видим оснований для роста курса юаня, по-прежнему склонны ждать перехода пары "юань-рубль" в несколько более низкий диапазон - зону 11,5-11,8 руб."
Цены на нефть стабильны в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.
Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $79,11 за баррель, что на 0,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,03%, до $76,2 за баррель.
В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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