Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг уверенным ростом благодаря статданным, показавшим, что рынок труда США сохраняет устойчивость. Согласно отчету Минтруда США, обнародованному в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось на 17 тыс., до 233 тыс. Аналитики в среднем ожидали сокращения количества заявок до 240 тыс.

Статистика говорит о том, что число увольнений в Соединенных Штатах остается низким, и рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch. Американские компании уже не нанимают так много людей, как раньше, но и не спешат увольнять их. Это признак того, что рынок труда остывает и становится более нормальным, но речи о большом ухудшении не идет, пишет издание. На этой неделе к отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные на прошлой неделе, спровоцировали рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков.

Азиатские фондовые индексы также растут в пятницу. Поддержку рынкам региона оказывает общее увеличение аппетита к риску после публикации накануне статданных Минтруда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в Штатах. Трейдеры также оценивают статданные из Китая и корпоративные новости. Значение китайского фондового индекса Shanghai Composite увеличилось на 0,1% в ходе торгов. Гонконгский индекс Hang Seng подрастает на 1,4%. Японский Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 0,56%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 прибавляют по 1,1% в ходе торгов.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, сообщило в пятницу Государственное статистическое управления (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%. Инфляция ускорилась по сравнению с 0,2% в июне, что является позитивным сигналом для властей КНР, пытающихся подстегнуть потребительский спрос. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 0,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило ГСУ.

В свою очередь цены на нефть относительно стабильны в пятницу утром после уверенного роста по итогам предыдущей сессии. Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках. В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,07 за баррель, что на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,1%, до $79,16 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени всего на 0,07%, до $76,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,3%, до $76,19 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 августа снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,568 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,362 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное повышение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,1% и составил 104,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 915,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-04" (+0,56%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,47%) и "ЕвроХим-001P-08" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,62%), "Роснефть-001Р-04" (-0,56%) и "РЖД-32" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Смартфакт" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Размещение займа проходило с 6 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными, формула для расчета такова: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии БО-П03 с офертой через 2 года в размере 1,05 млрд рублей. Первоначально объем оценивался в размере 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. Ставка ежемесячных купонов - переменная. Финальный ориентир - значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода) плюс спред в размере 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 августа.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001P-31 со сроком обращения 4,25 года объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 220 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. Купоны по выпуску квартальные, формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки, плюс спред. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) планирует 15 августа с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 4 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ плюс премия не выше 165 базисных пунктов, с фиксацией значения ключевой ставки на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение запланировано на 20 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Совкомбанк лизинг" увеличил объем планируемого выпуска 3-летних облигаций серии БО-П07 с 3 млрд рублей до 5 млрд рублей. Компания 20 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на бонды. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не более 250 базисных пунктов (сумма доходов за каждый день купонного периода). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация - в даты выплаты 19-35 купонов будет погашено по 5,5% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 36-го купона - 6,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 23 августа.

ООО "Хайтэк-интеграция" установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в июне 2022 года по ставке 24% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску.