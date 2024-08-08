Рубль днем опускается в паре с юанем на фоне слабых колебаний на рынке нефти

Москва. 8 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, его курс составил 11,89 руб. в 15:00 мск, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль дешевеет на фоне слабых колебаний на рынке нефти.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 37 копеек, до 86,45 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 36 копеек, до 94,36 руб./EUR1.

Консолидированный бюджет РФ в январе-июне 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 126,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе-июне 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 трлн 191,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-июне составили 32 трлн 782,6 млрд рублей, расходы - 32 трлн 656,5 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 1 трлн 65,2 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-июне 2024 года на уровне 929 млрд рублей.

Корректировка этого показателя произошла в результате пересмотра в сторону уменьшения как суммы доходов, так и доходов расходов: доходы федерального бюджета за шесть месяцев 2024 года, по данным казначейства, составили 16 трлн 634,7 млрд рублей (Минфин оценивал их в 17,093 трлн рублей), расходы - 17 трлн 699,9 млрд рублей (по Минфину - 18,022 трлн рублей).

Инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа составила 0,00% после 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду вечером Росстат.

Основной причиной замедления инфляции до нуля стало падение тарифов на авиаперелеты - сразу на 7%.

С начала месяца рост цен в РФ к 5 августа составил 0,00%, с начала года - 4,99%.

Из данных за конец июля - начало августа этого и прошлых годов следует, что на 5 августа годовая инфляция сохранилась в районе 9% (как и на 29 июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует в пятницу.

Вероятно укрепление рубля до 11,5 за юань в течение ближайшей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В условиях слабого спроса, определяемого сохраняющимися проблемами с трансграничными переводами и инфраструктурными рисками, активизация экспортеров, естественная перед выплатой налогов, чревата дальнейшим укреплением рубля в первую очередь к юаню, где по-прежнему присутствуют и продажи Банка России. В четверг жду развития снижения курса юаня в диапазон 11,7-11,9 руб. Целью по юаню на ближайшую неделю видится как минимум к отметке 11,5 руб., району минимумов конца июня", - прогнозирует эксперт.

Курс рубля может временно уйти ниже отметки 11,8 за юань, но вряд ли укрепление рубля будет особо выраженным, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в среду несколько укрепился против юаня, - напоминают эксперты. - При этом объем биржевых торгов заметно снизился даже на фоне наращивания продаж юаней со стороны Банка России. Сегодня курс пары "юань-рубль" находится выше 11,8 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у пары остается потенциал на время уйти ниже отметки в 11,8 руб./юань, но вряд ли укрепление рубля будет особо выраженным".

Нефтяные цены в среду заметно выросли. Поддержку котировкам, по мнению аналитиков банка, оказывали геополитические новости и недельные данные от Минэнерго США, неожиданно показавшие максимальное с начала июля снижение запасов нефти. В четверг фьючерсы Brent торгуются выше $78 за баррель. Тем не менее пока риски повторного движения котировок в сторону $76 за баррель сохраняются, если опасения рецессии у инвесторов вновь усилятся, считают стратеги банка.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в цене днем в четверг после активного подъема днем ранее.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск поднялись на 0,1%, до $78,39 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,17%, до $75,36 за баррель.

Днем ранее Brent подскочила в цене на 2,4%, WTI - на 2,8%.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

Кроме того, инвесторы следят за обстановкой на Ближнем Востоке, где Иран готовится нанести ответный удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы движения ХАМАС Исмаила Хании.