Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 7 августа. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в среду после небольшого укрепления в первой половине дня. Его курс составил 11,84 руб. в 15:00 мск, что на 0,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль развернулся вверх на фоне уверенно дорожающей нефти.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 35 копеек, до 85,94 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 33 копейки, до 93,79 руб./EUR1.

Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1 трлн 362 млрд рублей, или 0,7% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Министерство не приводит показатели за последний месяц - только накопленные с начала года.

Доходы бюджета составили 19 трлн 747 млрд рублей (рост к прошлому году на 35,9%), расходы - 21 трлн 109 млрд руб. (+23,3%).

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые были приняты в июле, дефицит бюджета на 2024 год предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Доходы запланированы в сумме 35 трлн 63 млрд рублей, расходы - 37 трлн 183 млрд рублей.

В январе-июле прошлого года дефицит федерального бюджета составил около 2,6 трлн рублей.

Как отмечает Минфин, "динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-июле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете".

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12,97 трлн рублей и увеличились на 25,5% г/г, поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июля выросли на 16,4%.

Нефтегазовые доходы составили 6 трлн 777 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+61,6%) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, говорится в сообщении ведомства.

Триггеров к скачку волатильности и для пробоя валютных коридоров по-прежнему нет, летний валютный "боковик" сохраняется в своих размытых границах: для юаня - 11,5-12 руб., для доллара - 84-89 руб., для евро - 90-95 руб., говорится в материале эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Сейчас в курсе рубля доминируют факторы внутренних валютных барьеров на движение капитала и внешние санкционные ограничения, повышающие инфраструктурные риски и ущемляющие возможности оплаты за импорт. Ключевая ставка ЦБ РФ высокая, а это фактор давления на спрос на валюту под импорт и за крепость рубля. Нормативы репатриации выручки экспортеров снижены до 40%, но и этих объемов предложения хватает для удовлетворения пониженного спроса на валюту. Лимиты продажи валюты в рамках бюджетного механизма в августе увеличены в два раза, что также гасит волатильность курса, - пишет эксперт в обзоре. - На таких вводных рассчитывать на прорыв границ боковика пока не приходится. Техническая формация на графиках рисует более низкие уровни по доллару, евро и юаню. Наиболее вероятно развитие локальной коррекции валютных пар, но все в ограниченных рамках и до обозначенных поддержек. Триггеров к скачку волатильности и для пробоя валютных коридоров по-прежнему нет".

Рост предложения валюты от ЦБ может способствовать движению валютного курса ниже 11,8 руб. за юань в среду, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во вторник не показывал выраженную динамику, - отмечают эксперты. - При этом объем биржевых торгов юанем снизился. В среду курс пары "юань-рубль" находится у 11,83 руб. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня Банк России официально начинает продавать юани в повышенном августовском объеме. Учитывая текущие низкие обороты, рост предложения валюты от ЦБ может способствовать движению курса ниже 11,8 руб./юань".

Цены на нефть растут на торгах в среду вслед за мировыми фондовыми рынками, которые восстанавливаются после недавнего обвала.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $78,1 за баррель, что на 2,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,21%, до $74,84 за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Этот фактор поддерживает цены, несмотря на новые сигналы снижения спроса в Китае. Объем импорта нефти в КНР в прошлом месяце составлял 9,97 млн баррелей в сутки, что на 12% меньше по сравнению с июнем и на 3% ниже показателя июля 2023 года, сообщило Главное таможенное управление страны.

В среду трейдеры также ждут публикации министерством энергетики США еженедельного отчета о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, опубликованные накануне, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тыс. баррелей.