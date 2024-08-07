Новый целевой диапазон курса пары юань/рубль - 11,5-11,8 руб. - ПСБ

Увеличение чистых продаж юаней Банком России усиливает риски укрепления рубля, новый целевой диапазон для курса валютной пары составляет 11,5-11,8 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Юань по итогам торгов вторника символически подрос, оставаясь зажатым в диапазоне 11,7-11,9 руб. Период пониженной волатильности сохраняется с конца июля, предложению со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать слабый спрос на валюту, обусловленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей, - отмечает эксперт в обзоре. - Со среды (7 августа) Минфин сокращает покупки валюты в рамках бюджетного правила, что предполагает увеличение чистых продаж юаней Банком России с 3 млрд руб. до 7,3 млрд руб. в день. Таким образом, вклад предложения со стороны регулятора, если продажи будут осуществляться на бирже в полном объеме, учитывая невысокую торговую активность первой половины месяца и отсутствие явных внешних и внутренних причин для активизации покупателей, может увеличиться до 11-12%. Это ощутимо, и вновь усиливает риск развития отката курса юаня на уровни конца июня, в район 11,5 руб. На этом фоне смещаем целевой диапазон по курсу юаня вниз, до 11,5-11,8 руб."

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