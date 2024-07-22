.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 170 руб
.
22 июля 2024 года 14:04
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 170 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" на 6% (со 180 до 170 рублей за штуку) после дивидендной отсечки, подтвердив при этом позитивную оценку бумаг с учетом избыточной доходности 35%, сообщается в материале аналитиков. "20 июля прошла дата закрытия реестра по выплате дивидендов в объеме 26,8 млрд руб. Дивиденды составили 11,27 руб. на акцию, это вторая выплата за 2023 год. Первая выплата за 9М23 составила 15 млрд руб. (6,32 руб. на акцию). Мы снизили нашу целевую цену на скорректированную выплату, в результате округления новая целевая цена составила 170 рублей. Сохраняем "позитивный" взгляд на бумаги "Совкомфлота", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
22 июля 2024 года 13:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 329 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,63%, стоп-приказ: 273,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент опубликовал сокращенную... читать дальше
.22 июля 2024 года 13:21
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 1950 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина. "Северсталь" представила финансовые результаты за 2К24, оказавшиеся на уровне наших и рыночных прогнозов, а также объявила... читать дальше
.22 июля 2024 года 12:54
"Финам" понизил рейтинг акций T-Mobile US Inc. с "держать" до "продавать" и прогнозную стоимость до $136,19 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 25,3% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "T-Mobile является ведущим провайдером сети 5G в... читать дальше
.22 июля 2024 года 12:33
"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив котировок акций "Северстали" ввиду предстоящего цикла капзатрат и отсутствия краткосрочных позитивных триггеров, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент раскрыл финансовые и операционные показатели за 2К24. Производство... читать дальше
.22 июля 2024 года 12:08
Москва. 22 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил оптимистичный настрой минувшей пятницы за счет закрытия коротких позиций игроками, хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы и остается слабой нефть (Brent торгуется ниже $83 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "НОВАТЭКа", во "втором эшелоне" раллируют расписки Qiwi. читать дальше
.22 июля 2024 года 12:07
Курс пары юань/рубль может опуститься к нижней границе диапазона 11,75-12,25 руб. за юань на текущей неделе, экспортеры могут нарастить продажу валютной выручки в рамках налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты считают, что у котировок нефти... читать дальше
.22 июля 2024 года 11:36
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price, сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова. Эмитент в пятницу объявил, что планирует прекратить листинг своих GDR на Лондонской фондовой бирже, также сообщив, что рассматривает различные... читать дальше
.22 июля 2024 года 11:09
Целевой диапазон курса пары юань/рубль на начало текущей недели составляет 11,7-11,9 руб. за юань, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Неспособность основных валют подрасти отражает по-прежнему слабый спрос,... читать дальше
.22 июля 2024 года 10:45
Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") в настоящее время справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Рост стоимости автомобилей и устаревание парка стимулируют людей чаще использовать услуги каршеринга, что... читать дальше
.22 июля 2024 года 10:30
Рубль при открытии торгов в понедельник чуть дорожает в паре с юанем в рамках подготовки к июльскому единому дню уплаты налогов
Москва. 22 июля. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль слегка поднимается в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам в июле читать дальше
.22 июля 2024 года 10:27
Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться около уровня в 11,9 руб. за юань на торгах в понедельник, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль на текущей неделе будет укрепляться довольно сильно и устойчиво. Его должны поддержать продажи валюты экспортерами - их ждет выплата... читать дальше
.22 июля 2024 года 10:03
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2960-3035 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ждем в течение недели сдержанной динамики российского рынка в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу. Повышение ключевой... читать дальше
.22 июля 2024 года 09:49
сстановление на российском фондовом рынке может продолжиться умеренными темпами в начале новой рабочей недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эксперты отмечают, что говорить о формировании устойчивой повышательной тенденции преждевременно, не дождавшись итогов... читать дальше
.22 июля 2024 года 09:44
Москва. 22 июля. Цены рублевых корпоблигаций в понедельник могут показать смешанную умеренную динамику, наметившаяся на минувшей неделе коррекция вверх будет нивелирована ухудшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также сохраняющимися ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.22 июля 2024 года 09:37
Вероятно снижение волатильности на рынке рублевых гособлигаций перед предстоящим в пятницу, 26 июля 2024 года, заседанием Банка России по ключевой ставке, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ по итогам прошедшей недели... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.