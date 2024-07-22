Рынок акций РФ утром превысил 3030п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "Системы" и "НОВАТЭКа"

Москва. 22 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил оптимистичный настрой минувшей пятницы за счет закрытия коротких позиций игроками, хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы и остается слабой нефть (Brent торгуется ниже $83 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "НОВАТЭКа", во "втором эшелоне" раллируют расписки Qiwi.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3030,35 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1084,55 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июля, составляет 88,0206 руб. (+14,52 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+3,3%), "НОВАТЭКа" (+3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы").

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам II квартала 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Северсталь" во II квартале 2024 года сократила EBITDA на 6% по сравнению с первым кварталом, до 61,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Основной причиной падения стало увеличение себестоимости производства во время ремонта доменной печи и приобретение трейдера "А-Групп". Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 60,3 млрд рублей (-7,7%).

Подешевели акции Solidcore (MOEX: POLY) (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают продолжения восстановления рынка акций в начале недели умеренными темпами, хотя отмечают, что говорить о формировании устойчивой повышательной тенденции пока преждевременно - надо дождаться итогов заседания Банка России в пятницу. Тем не менее, определенные предпосылки для повышения фондовых индексов на рынке присутствуют: сезон дивидендных отсечек по выплатам дивидендов за 2023 год завершился, и в ближайшие несколько недель можно ожидать поступления дивидендов на счета инвесторов, что может оказать поддержку индексам.

Кроме того, в пятницу стало известно, что чистая прибыль российского банковского сектора в I полугодии 2024 года составила 1,829 трлн руб. Несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий и снижение средней рентабельности капитала в секторе, до 17,8% в июне с 20,4% в предыдущем месяце, прибыль банковской отрасли в I полугодии пока не уступает прошлогоднему показателю, когда общая прибыль банков составила 3,3 трлн руб. по итогам 2023 года. В текущем году Банк России прогнозирует чистую прибыль банков на уровне 3,1-3,6 трлн руб., отметили эксперты "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2960-3035 пунктов.

"В течение недели ждем сдержанной динамики российского рынка в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу. Повышение ставки на 200 б.п. не должно сильно отразиться на акциях, более важна риторика регулятора в отношении дальнейших шагов. Если инвесторы поймут, что Банк России готов и дальше повышать ставку, можно увидеть волну продаж. Если же заявления ЦБ будут не такими жесткими, индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться. Кроме этого, появятся причины для роста, в первой половине августа эмитенты опубликуют финансовые результаты за первое полугодие", - полагает аналитик.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", на рынке еще не сформировалось единого мнения по будущим шагам ЦБ РФ в монетарной политике, что может привести к высокой волатильности на протяжении всей недели. До пятницы перехода к устойчивому восходящему или нисходящему тренду ожидать не стоит, поэтому лучше всего обратить внимание на отдельные истории. В понедельник будут опубликованы финрезультаты по МСФО за полугодие "Северстали" и "Группы Позитив" (MOEX: POSI).

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, на прошлой неделе инвесторы сумели выкупить просадку, индекс МосБиржи отскочил выше 3000 пунктов. Ближайшее сопротивление находится в районе 3030 пунктов, и эту отметку рынок тестирует на прочность в понедельник.

"Однако среднесрочный тренд по рынку акций остается нисходящим. На недельном графике индекса МосБиржи видно, как попытки отскока оканчивались новыми мощными продажами. Поэтому "ловить падающий нож" не рекомендуется", - считает эксперт.

Также стоит быть осторожными с бумагами, которые недавно очистились от дивидендов. Так, "Транснефть" (MOEX: TRNF) и "МТС" подают намерения быстро закрыть дивидендные "гэпы". Но такая же картина наблюдалась и по "ЛУКОЙЛу" - бумага неплохо начала расти после отсечки реестра, но потом покатилась вниз. Для любителей "МТС" стоит напомнить, что бумага не смогла закрыть прошлогодний дивидендный "гэп". Вполне возможно, что также будет и в этом году, предупреждает Антонов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, рынок акций РФ на прошлой неделе смог подрасти впервые с конца июня, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов.

Лидерами роста стали акции "Газпрома", которые достигли максимума за последние 1,5 месяца после того, как ранее находились в числе аутсайдеров рынка. Также значительно прибавили бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG), увеличившись почти на 10% за неделю благодаря восстановлению и обновлению максимума цен на золото после затяжного падения драгметалла.

"Можно предположить консолидацию рынка до заседания ЦБ РФ 26 июля, по результатам которого будет определена дальнейшая траектория движения индекса МосБиржи. В ближайшее время на рынок поступят дивиденды от Сбербанка, что может поддержать индекс МосБиржи в краткосрочной перспективе", - считает Кабаков.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).

Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов. Неделей ранее на предвыборном митинге было совершено покушение на кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по 7-дневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что именно ставка по 7-дневным операциям РЕПО в будущем может стать ключевой для НБК, который хотел бы ориентироваться на более краткосрочные ставки.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо корректируются вверх после падения в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $82,91 за баррель (+0,3% и -2,9% в пятницу), августовская цена WTI - $80,33 за баррель (+0,3% и -3,3% в пятницу). Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде, которая может привести к снижению добычи нефти в стране.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Опасения возникновения дефицита на рынке в краткосрочной перспективе остановили снижение цен на нефть в понедельник, говорится в обзоре аналитиков ANZ Research. Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объеме порядка 348 тыс. баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (+19,8%), акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+7,1%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+5,2%), бумаги "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+4,4%).

Группа Т-Банка (ранее Тинькофф банк) выкупила контрольные доли (по 51%) в ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии" у АО "Киви", следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем долей в обеих компаниях стала структура "ТКС Холдинга" (головной компании Т-Банка) - ООО "Т-Проекты", при этом доли все еще находятся в залоге у Т-Банка.

"Киви" передала свои доли в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" в залог Т-Банку в конце мая. Позднее, 11 июня, банк заявил о намерении группы купить эти доли и дополнить линейку продуктов Т-Банка факторингом для малого и среднего бизнеса, который будет развиваться на базе финтех-платформы ROWI. Ожидалось, что сделка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы.

Подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2,8%).

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (-1,1%), одного из ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале составила 72,26 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. "Выручка увеличилась главным образом за счет роста объемов производства в масложировом бизнесе и консолидации группы компаний НМЖК", - говорится в пресс-релизе. Выручка масложирового бизнеса за этот период выросла в 1,7 раза, до 46,995 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,04 млрд рублей (из них 2,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,6 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").