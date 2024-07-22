Курс пары юань/рубль может опуститься к уровню 11,75 на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль может опуститься к нижней границе диапазона 11,75-12,25 руб. за юань на текущей неделе, экспортеры могут нарастить продажу валютной выручки в рамках налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты считают, что у котировок нефти марки Brent есть потенциал к коррекционному росту в сторону $85 за баррель, если экономическая статистика на неделе не преподнесет неприятных сюрпризов.

Аналитики также отмечают, что для российского рынка главным событием недели будет заседание Банка России в пятницу, 26 июля. "На нем ключевая ставка должна быть повышена, под вопросом лишь шаг этого повышения. Пока наиболее вероятным сценарием видится рост до 18% годовых, но до принятия решения регулятор еще сможет оценить июньские данные по промышленному производству и последние до заседания недельные цифры по инфляции", - указывают они.

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