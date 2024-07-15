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15 июля 2024 года 19:35

Рубль в понедельник упал в паре с юанем на фоне очередного смягчения требования об обязательной продаже валютной выручки

Москва. 15 июля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам понедельника, рубль упал на фоне решения правительства РФ смягчить обязательный порог продажи валютной выручки с 60% до 40%. Курс юаня составил 12,09 руб. в 19:00 мск, что на 11,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 июля на 6,5 копейки, до 87,8077 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,61 копейки, до 95,7849 руб./EUR1.

Требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами смягчено второй раз менее чем за месяц.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В конце июня правительство объявило о снижении этого порога до 60%. Теперь же, как сообщила пресс-служба кабинета министров, этот порог снижен до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки.

"Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - сказано в сообщении.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле после непростого обсуждения - так, против обязательной продажи традиционно выступал Банк России - мера была продлена, причем не до конца года, как изначально предполагалось, а сразу на год, до 30 апреля 2025 года.

Часть требований при продлении была смягчена (например, с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами), при этом основные пороги - зачисление не менее 80% выручки и продажа не менее 90% от этого объема - тогда власти менять не стали.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Правительство, аргументируя необходимость продления обязательной продажи валютной выручки, заявляло, что она показала свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, не раз говорила, что обязательная продажа не оказывает значимого влияния на динамику курса рубля и является больше психологическим фактором. "Мы считаем, что важность этой меры для рынков второстепенна. Скорее она имеет психологическое значение для некоторых экономических субъектов, которые не анализируют торговые балансы", - отмечала она.

При этом, говорила Набиуллина, ЦБ рассчитывает, что если обязательная продажа и будет продлена, то "сама жесткость требований будет постепенно ослабевать и придет больше понимания, что здесь работают именно рыночные факторы".

Аналитики допускали, что укрепление рубля в первые дни после введения американских санкций против Московской биржи и прекращения биржевых торгов долларом и евро в России может подтолкнуть власти к корректировке режима обязательной продажи экспортной выручки.

"За прошедшую неделю рубль на торгах отмечался на уровне 12 руб./юань и 87-88 руб./$1. Согласно опубликованным ЦБ данным по платежному балансу за июнь, суммарный импорт незначительно снизился, при этом снижение импорта было существенно ниже ожиданий. Также правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров - теперь их обязывают реализовывать не менее 40% валютной выручки против не менее чем 60% ранее. В июле рекордные выплаты дивидендов могут краткосрочно укрепить рубль против иностранных валют, однако в среднесрочной перспективе мы продолжаем ориентироваться на свой прогноз, по которому вероятен постепенный возврат рубля в верхнюю половину диапазона 88-92 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

Снижение правительством РФ уровня обязательств по продаже экспортной выручки до 40% позволит стабилизировать курс рубля вблизи 90 руб./$1, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

"Правительство в пятницу опубликовало решение о снижении уровня обязательств по продаже экспортной выручки - изначально экспортеры были обязаны зачислять на российские счета 80% своих доходов, однако в 20-х числах июня порог был понижен до 60%, а теперь эта цифра снижена до 40%. Это означает, что продажи крупнейших экспортеров, которые в последние три месяца составляли в среднем $14 млрд в месяц, могут потенциально сократиться на $5 млрд, что позволит предотвратить избыточное укрепления курса рубля вследствие реализации санкционного пакета 12 июня и проблем с внешними платежами. Как нам кажется, такая мера позволит стабилизировать курс рубля вблизи 90 руб./$1, чего, видимо, и добиваются экономические власти", - пишут эксперты банка.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, будет находиться в диапазоне 12-12,3 рубля за юань на текущей неделе, "доллар-рубль" - на уровне 87-89 руб./$1, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Статистика платежного баланса указывает на отсутствие значимых изменений во внешней торговле после введения санкций, а профицит текущего счета постепенно снижается. Новость о сокращении обязательных продаж валютной выручки экспортерами может стать дополнительным фактором ослабления рубля", - отмечают эксперты в комментарии.

Снижение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на слабых статданных из Китая.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,21%, до $84,85 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,4%, до $81,88 за баррель.

Как стало известно в понедельник, темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 июля выросла на 1 базисный пункт - до 16,47% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась относительно пятницы на 8 базисных пунктов - до 15,88% годовых, на три месяца - поднялась на 3 базисных пункта, до 16,16% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев прибавила также 3 базисных пункта и в понедельник составила 16,42% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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