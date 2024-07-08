Рубль в понедельник умеренно повысился в паре с юанем, продолжает торговаться в узком диапазоне

Москва. 8 июля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль умеренно укрепился, однако в целом продолжает торговаться в узком диапазоне. Курс юаня составил 11,91 руб. в 19:00 мск, что на 6,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 июля на 3,4 копейки, до 88,1688 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,24 копейки, до 95,6624 руб./EUR1.

"Мы допускаем некоторое увеличение волатильности рубля к твердым валютам в связи с активизацией продажи валюты экспортерами в июле для уплаты налогов и дивидендов. В ходе торгов наблюдаем соотношение рубля к доллару в ценовом диапазоне 88-92 руб./$1. Ожидаем постепенного роста курса доллара к верхней границе указанного нами коридора", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Российская валюта продолжила укрепление, начатое в конце прошлой недели. Рубль торгуется в районе 11,9 по отношению к китайскому юаню. Одним из факторов такой динамики может быть продолжительное снижение американской валюты на прошлой и в начале текущей недели, индекс доллара за неделю потерял около 1%. Между тем, для значительного усиления рубля пока оснований нет. Минфин РФ сообщил, что покупки валюты в рамках бюджетного правила составят в июле 124 млрд руб., на фоне чего совокупные продажи валюты ЦБ сократятся с 8 млрд до 3 млрд руб. в день. Также снизилось предложение валюты со стороны экспортеров, которые получили послабление от правительства и обязаны вместо 80% валютной выручки реализовывать теперь только 60%. Ожидаем, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,8-12,2 руб.", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть остаются в минусе на торгах в понедельник, но слегка поднялись с внутридневных минимумов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $85,72 за баррель, что на 0,94% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,05%, до $82,28 за баррель.

Ранее в течение сессии стоимость Brent опускалась до $85,59 за баррель, WTI - до $82,1 за баррель.

Трейдеры оценивают последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник. По крайней мере одно нефтеперерабатывающее предприятие в штате было вынуждено сократить производство в результате удара стихии, пишет Market Watch.

Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в понедельник.

Трейдеры также следят за ситуацией с лесными пожарами в Канаде, вынудившими Suncor Energy сократить добычу на прошлой неделе.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы замедления роста американской экономики, а также некоторое ослабление геополитических опасений в связи с возобновлением переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 июля не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 16,0% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась в понедельник на 1 базисный пункт, до 15,77% годовых, версия на 3 месяца, напротив, подросла на 1 базисный пункт, до 16,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев увеличилась относительно пятницы на 2 базисных пункта - до 16,38% годовых.