08 июля 2024 года 19:05
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 8 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не поменялись в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,18% от номинала (доходность - 8,93% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,36% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,4% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации тоже не изменился за день). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене всего на 2 базисных пункта, до 56,81% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 9,74% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта, до 79,6% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов - до 16,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 5 базисных пунктов, до 73,16% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 15,07% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 7 базисных пунктов, подешевев до 67,82% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 13,63% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 28 базисных пунктов - до 66,92% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют боковую динамику на фоне отсутствия публикации в США важных статданных в начале новой недели.
Существенными событиями предстоящей недели станут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и среду, а также данные об изменении потребительских цен в стране в июне, которые будут опубликованы в четверг.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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