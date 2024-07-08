Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем, продолжает торговаться в узком диапазоне

Москва. 8 июля. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем в понедельник. Рубль перешел к небольшому укреплению, однако продолжает торговаться в узком диапазоне. Курс юаня составил 11,93 руб. в 15:00 мск, что на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 52 копейки, до 88,66 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 27 копеек, до 95,23 руб./EUR1.

Курс пары "юань-рубль" в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11,75-12,25 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"После завершения налогового периода предложение валюты на рынке снизилось, чему также способствовало сокращение продаж юаней со стороны Банка России. С другой стороны, спрос на валюту пока остается слабым, что не располагает к более выраженному ослаблению рубля", - отмечают эксперты в комментарии.

Курс валютной пары "юань-рубль" продолжит попытки закрепиться выше уровня в 12 рублей в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс юаня в пятницу пытался тяготеть к росту, однако по итогам торгов чуть откатился, завершив неделю чуть ниже 12 руб. Паузе в росте способствовала активизация продаж во второй половине дня, совпавшая с внутридневной волной роста нефтяных котировок. В целом же объем торгов парой "юань-рубль" с поставкой "завтра" составил 5,7 млрд юаней - он подрос по сравнению с предыдущими двумя днями, но по-прежнему заметно уступает привычным уровням последних трех недель и среднему за 30 дней (10,8 млрд юаней в день). Внутридневная структура торгов валютой отражает сохраняющуюся ограниченность спроса на валюту и повышенную чувствительность рынка к появлению дополнительных объемов на продажу, зримо препятствуя возвращению курса юаня к рублю в оправданный исходя из метрик платежного баланса диапазон, - пишет эксперт в комментарии. - В начале недели ждем новых попыток юаня подрасти и закрепиться выше 12 руб., однако их успешность по-прежнему зависит преимущественно от активности экспортеров. Рассчитываем, что она останется невысокой, целевым ориентиром на понедельник видим зону 11,9-12,2 руб.".

Цены на нефть опускаются днем в понедельник. Давление на рынок оказывают сигналы замедления роста американской экономики, а также некоторое ослабление геополитических опасений в связи с возобновлением переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $86,03 за баррель, что на 0,58% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,73%, до $82,54 за баррель.

Данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, были восприняты трейдерами как сигнал спада активности в экономике США, и соответственно, потенциального снижения спроса на топливо.

Трейдеры продолжают следить за возможными последствиями урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, для объемов производства нефти в США. Кроме того, рынок оценивает ситуацию с лесными пожарами в Канаде, вынудившими Suncor Energy сократить добычу на прошлой неделе.

Внимание экспертов также направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы на этой неделе.