Рынок акций РФ утром превысил 3165п по индексу МосБиржи на растущих бумагах Газпрома

Москва. 8 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по большинству blue chips, отыгрывая позитивную динамику вечерней сессии пятницы, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы, просела нефть (сентябрьская Brent откатилась к $86,2 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3165 пунктов на растущих бумагах "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3165,09 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1131,3 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июля, составляет 88,1348 руб. (+1,43 копейки).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,5% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели после отсечки годовых дивидендов акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%, до 680,9 рубля; выплаты за 2023 год - 19,49 рубля на акцию), также просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Solidcore (MOEX: POLY) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", по мере приближения даты решения по ключевой ставке ЦБ РФ рынок будет испытывать все большую волатильность. На этой неделе пройдут дивидендные отсечки у крупных компаний (Сбер, "Роснефть", "Магнит" (MOEX: MGNT)), что будет оказывать дополнительное давление на индекс. Кроме того, 10 июля выйдут данные по инфляции в РФ за июнь, что может привести либо к окончательному формированию консенсуса по поводу шага повышения ставки ЦБ РФ, либо к еще большей неопределенности.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в Азии в понедельник преобладали продажи, также проседает в рамках коррекции нефть, которая на прошлой неделе обновила максимумы с апреля. Сопротивлениями для Brent и WTI остаются $87 и $84 за баррель соответственно, а важные краткосрочные поддержки расположены в районе $84,9 и $81,1 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На этой неделе драйверами для рынка могут стать ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА и Минэнерго США, считает аналитик.

Индекс МосБиржи за счет инерционного роста акций "Газпрома" преодолел в понедельник сопротивление 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может дать сигнал на движение в район 3250 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Однако отсечки дивидендов ряда крупнейших компаний отдаляют это движение вверх. Понедельник - последний день, когда с дивидендными выплатами можно будет купить бумаги "Татнефти", "Роснефти", "Евротранса" (MOEX: EUTR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG). В течение недели из основных дивидендных историй отсечки также пройдут по Сбербанку и "Башнефти" (MOEX: BANE), что указывает на риски возвращения индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов, считает аналитик.

С доходностью выше средней всю неделю еще будут торговаться акции "Сургутнефтегаза", "Транснефти" (MOEX: TRNF), МТС и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), напомнила Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3125-3180 пунктов. В части акций Сбербанка маловероятно, что их можно будет увидеть на годовых максимумах перед отсечкой. В то же время спрос может сместиться в другие ключевые для индекса бумаги, что можно было наблюдать уже в минувшую пятницу.

Наибольший вклад в пятничный рост рынка внесли бумаги "Газпрома", которые прибавили 3,7% и полностью компенсировали потери двух предыдущих дней. Увеличили волатильность акции Сбербанка, что, вероятно, связано с ребалансировкой портфелей инвесторами перед дивидендной отсечкой, полагает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на вечерней сессии Мосбиржи в пятницу преобладали покупатели, поэтому утром в понедельник можно ожидать роста котировок.

"Однако стоит учитывать, что ситуация на рынке далека от "бычьей". Значительный вклад в пятничный рост внесли тяжеловесные акции "Газпрома", а в целом покупок акций широким фронтом не наблюдается. Что же касается "Газпрома", то по-прежнему не видим фундаментальных поводов для его роста "лучше рынка" в обозримой перспективе. Все позитивные новости, на которых растут бумаги, произойдут в отдаленном будущем, а может быть, и не произойдут. Поэтому рост "Газпрома" пока рассматриваем как технический отскок и усреднение по этой бумаге долгосрочных инвесторов", - полагает он.

На этой неделе произойдет много важных дивидендных отсечек, которые ухудшат и без того неприглядную техническую картину по индексу МосБиржи. В понедельник последний день с дивидендами торгуются "Роснефть" и "Татнефть", в среду - Сбер, в четверг - "Башнефть". Есть сомнения, что эти бумаги быстро закроют дивидендные "гэпы", а сами их размеры будут меньше величины выплат, считает Антонов.

В июле на счета инвесторов будут поступать дивиденды по ряду крупных эмитентов. Ранее этот фактор оказывал поддержку рынку, поскольку полученные средства реинвестировались. Но и здесь нет никакой уверенности в том, что значительная часть дивидендов пойдет на покупку новых бумаг, поскольку вложения в безрисковые активы выглядят сейчас более привлекательно, полагает эксперт.

Нефть Brent стоит около $86,2 за баррель. Котировки никак не могут закрепиться выше сопротивления $86-87 за баррель, а значит, можно ждать сильного отката от преграды на любом негативном поводе. С другой стороны, акции экспортеров вполне могут оказаться под давлением укрепляющегося рубля. Фундаментально национальная валюта выглядит очень сильно в свете высоких доходов по рублевым инструментам. В такой ситуации снижение объема валютных интервенций со стороны ЦБ РФ и послабления по репатриации валютной выручки не сильно снизят давление на иностранные валюты, заключил представитель компании "Алор брокер".

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,9%, причем обновили максимумы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%); инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что ФРС добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в Штатах, однако цель по инфляции пока не достигнута.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), умеренно растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Профицит счета текущих операций Японии в мае повысился до 2,85 трлн иен ($17,74 млрд) по сравнению с 2,01 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали положительное сальдо на уровне 2,45 трлн иен. Профицит счета фиксируется уже 16-й месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после роста на минувшей неделе, в пятницу вечером Brent не удержала рубеж $87 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $86,21 за баррель (-0,4% и -1% в пятницу), августовская цена WTI - $82,7 за баррель (-0,5% и -0,9% в пятницу).

Прошлую неделю международный бенчмарк Brent завершил ростом на 1,8%, североамериканский WTI - на 2%. Для обоих это уже четвертая неделя подряд в "плюсе".

В понедельник трейдеры продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда. Согласно им, число рабочих мест выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла максимума за 2,5 года, а рост зарплат замедлился до трехлетнего минимума.

Это спровоцировало опасения замедления экономики США, которое может сказаться на спросе на нефть, крупнейшим мировым потребителем которой выступают Штаты, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы следят за рисками в отношении поставок энергоносителей. Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в ожидании урагана "Берил", который может достичь побережья уже в понедельник.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+17%), акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6% и +3,5% "префы"), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,5%).

Подешевели акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-7,1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,6%) и после отсечки дивидендов просели акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-4,1%) и ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,66 млрд рублей (из них 2,93 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,21 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").