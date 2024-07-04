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04 июля 2024 года 15:35

Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 4 июля. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня составил 12 руб. в 15:00 мск, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 63 копейки, до 89,09 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 27 копеек, до 95,77 руб./EUR1.

Возможна стабилизация курса национальной валюты вблизи текущих уровней в ближайшие дни в отсутствие важных событий, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Постепенно снижается волатильность рубля и объем торговли им. Можно сказать, что валютный рынок "оправился" от прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже и начал искать равновесие. В среду Минфин объявил об увеличении объема покупки валюты в рамках бюджетного правила. С учетом операций зеркалирования расходов ФНБ Банк России снизит объем валютных интервенций почти втрое - до 3 млрд руб. в день. На рубль это не окажет почти никакого влияния. В ближайшие дни, если не произойдет важных событий, ждем стабилизацию курса российской валюты вблизи нынешних уровней", - пишет эксперт инвестиционной компании в комментарии.

Тенденция к укреплению рубля может сохраниться до конца июля, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Минфин ожидает получить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 145,3 млрд руб. в июле и планирует направить 123,8 млрд руб. на покупку валюты в рамках бюджетного правила в период с 5 июля по 6 августа против 71,1 млрд руб., выделенных на эти цели в прошлом периоде, - отмечают эксперты Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - С учетом того, что с 1 июля 2024 года регулятор сократил объем продажи валюты на рынок в 2П24 в среднем в месяц примерно на 20% по сравнению с 1П24, совокупный объем продажи валюты ЦБ РФ снизится примерно в два раза. В результате поддержка валютному рынку в июле слегка снизится, однако в условиях неопределенности операции ЦБ РФ вряд ли окажут существенное влияние на валютный рынок, и ключевым фактором, определяющим динамику курса, останутся экспортно-импортные потоки, и поэтому тенденция на укрепление рубля может сохраняться".

Китайский юань продолжит торговаться на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) и после истечения срока действия лицензии OFAC, который заканчивается в августе, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

"Не прекратят. Юань будет торговаться на "Московской бирже"", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, отвечая на вопрос, не прекратят ли торговаться юани на бирже после 13 августа.

Постепенное укрепление рубля в этом году, в том числе и в период после приостановки биржевых торгов долларом и евро в середине июня, связано с влиянием денежно-кредитной политики Центробанка, в меньше степени - с давлением санкций на импорт, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24" в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

"Если отложить в сторону значительные краткосрочные колебания, которые произошли сразу после введения санкций (был день, когда произошло очень сильное укрепление курса, потом он на следующий день отскочил обратно), если посмотреть в целом - действительно, продолжилось (после включения "Московской биржи" и НКЦ в санкционный список США - ИФ) укрепление курса. Примерно на 1-2% курс укрепился в зависимости от валютной пары на сегодня по сравнению с 11 июня. С начала года укрепление курса - где-то 2-5% в зависимости от валютных пар. То есть идет на самом деле постепенное укрепление курса", - сказал Заботкин.

По его мнению, это, в частности, связано как с эффектами проводимой денежно-кредитной политики, "которая оказывает сдерживающее влияние на спрос и повышает привлекательность рубля как средства сбережений".

"И, наверное, какой-то эффект имеют санкции, которые сдерживают импорт из-за сложностей с расчетами. Но здесь эффект этого сюжета я бы не преувеличивал, поскольку одновременно с этим растут транзакционные издержки, расходы на платежи, на поставки, поэтому в целом возможно, что эта история на курс большого влияния на самом деле не оказывает, и курс продолжил укрепляться в рамках той тенденции, которую мы наблюдаем последние шесть месяцев", - резюмировал зампред ЦБ.

Аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне поступающих данных стали весомее, сообщил Заботкин в кулуарах конгресса ЦБ.

"17-18% - это то, что было "на столе" и в июне с тем набором данных, которые мы имели на июнь, который был недостаточно полным, чтобы принять взвешенное решение. Исходя из тех данных, которые получены с того момента, аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП становятся еще более весомыми, чем они были в июне. Конкретный диапазон решений будет определяться тем, какой набор данных мы будем иметь на 26 июля", - сказал он.

Зампред ЦБ отметил более высокий уровень экономической активности и более высокие темпы роста цен. Отвечая на вопрос, не осталось ли аргументов в пользу сохранения ставки совсем, он заявил: "Они заметно ослабли". Вариант сохранения ставки будет обсуждаться на заседании совета директоров в июле, если кто-то из участников обсуждения его предложит, добавил Заботкин.

Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Варианты повышения ставки до 17-18% будут "на столе" и в июле. "Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сообщил Заботкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16%.

Ускорение инфляции в июне говорит в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 17-18% на заседании 26 июля, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Инфляция, по предварительным оценкам, в июне увеличилась до 8,6-8,7% г/г после 8,3% в мае (выше ожиданий), - отмечает эксперт. - Главным драйвером остался рост цен на услуги, но и рост продовольственных цен неожиданно ускорился против сезонной нормы, отражая высокий спрос. Годовая инфляция достигла 9,2%. Отметим, что фактор роста тарифов уже давно должен был быть учтен в прогнозах ЦБ и сам по себе не должен оказать дополнительного давления на регулятора при принятии решения по ставке. Ускорение инфляции за июнь заметно опередило ожидания и говорит в пользу повышения ключевой ставки до 17-18% на июльском заседании. Вместе с тем признаки стабилизации спроса и рынка труда вкупе с ожидаемым эффектом сворачивания льготной ипотеки могут снизить давление на ЦБ уже осенью".

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем в четверг после подъема накануне.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,71%, до $86,71 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,63%, до $83,34 за баррель. Биржи в США сегодня закрыты, потому что в стране отмечается День независимости.

Накануне обе марки подорожали на 1,3%, причем Brent обновила максимум с 30 апреля, WTI - с 16 апреля.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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