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04 июля 2024 года 11:40

Рынок акций РФ утром пытается отыграть провал в начале торгов, подрос НОВАТЭК

Москва. 4 июля. Рынок акций РФ утром в четверг пытается отыграть просадку на старте торгов, поддержку "быкам" оказывает рост внешних фондовых площадок и высокая нефть (Brent торгуется у $86,5 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 3190 пунктов после падения к 3170 пунктам.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3193,66 пункта (-0,3%, минимум сессии - 3170,44 пункта), индекс РТС - 1143,91 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составляет 87,9506 руб. (-4,15 копейки). Фьючерс Si на доллар в четверг стоит 89020 пунктов (+0,3%).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в четверг на рынке наблюдается повышенная волатильность - индекс МосБиржи с открытия просел, отыгрывая данные о росте инфляции в РФ и возможный делистинг крупных компаний. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от настроений инвесторов. Однако эксперты полагают, что до решения по ключевой ставке ЦБ РФ на июльском заседании индекс МосБиржи все же вернется к нижней поддержке боковой формации (3000 пунктов).

Приезд президента РФ Владимира Путина в столицу Казахстана, вероятно, приблизил подписание контракта по "Силе Сибири 2". Контракт пока не заключен, поскольку вопрос цены может быть непреодолимым препятствием. С другой стороны, ЕС может продлить контракт на транзит газа через Украину после 2024 года, полагают аналитики.

"Мы были готовы к тому, что какая-то часть транзита газа через Украину сохранится, когда 31 декабря закончится действующий контракт. Однако его продление со стороны ЕС дает уверенность, что европейский экспорт "Газпрома" не обрушится в январе", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в четверг ожидается продолжение снижения российского рынка, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3130-3190 пунктов.

"Большинство ликвидных акций локально смотрятся уязвимо. В качестве исключения можем выделить лишь бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) и Сбербанка. Хуже рынка могут быть бумаги "Газпрома" на фоне общерыночной коррекции и их сильного роста в предыдущие дни", - считает аналитик.

Поддержкой для акций Роснефти выступают новости о том, что правительства России и Китая изучают возможность участия компаний из КНР в проекте "Восток Ойл", добавил Головинов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инвестиционный оптимизм на рынке акций РФ угасает.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи не смог на подъеме сходу преодолеть район промежуточного сопротивления 3200-3220 пунктов. Вполне возможно, что тестирование этой преграды повторится. Однако стоит помнить, что индекс МосБиржи с начала недели вырос благодаря тяжеловесным акциям "Газпрома", где наблюдался мощный технический отскок вверх. Теперь же в бумагах началась фиксация спекулятивной прибыли. Также ослаб отскок вверх и в акциях "НОВАТЭКа". Нефтяных "быков" порадовала статистика от Минэнерго США, но пока котировки Brent лишь проторговывают зону сопротивления $86-87 за баррель, отмечает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на рынке акций РФ в середине недели ухудшились, этому могли способствовать комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что "высокая инфляция абсолютно вредна экономически и социально, мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуемо низкой...". Таким образом, можно предположить, что цикл повышения ключевой ставки пока далек от завершения, учитывая текущие данные по инфляции.

Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 25 июня по 1 июля ИПЦ вырос на 0,66% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. С начала месяца темпы роста потребительских цен составили 0,5%, с начала года - 4,51%, за 12 месяцев - 9,16%.

Эта статистика также увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле, что оказывает давление на акции и индекс суверенного долга RGBI, полагают эксперты "Цифра брокер".

В США в среду обновили рекордные максимумы индексы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%), но просел Dow Jones (-0,1%). Торговая сессия 3 июля была укороченной, в четверг биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости).

Поддержку американскому рынку акций в среду оказали сигналы спада активности в сфере занятости, повысившие надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

Отчет отраслевой организации ADP Employer показал минимальное за пять месяцев увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Показатель вырос на 150 тыс., тогда как аналитики ожидали его повышения на 160 тыс.

Тем временем, руководители ФРС не готовы начать снижение ставки без дальнейших сигналов спада инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11-12 июня.

Обсуждая перспективы политики Федрезерва, участники заседания отмечали, что прогресс в замедлении инфляции в этом году оказался более медленным, чем ожидалось в декабре. Они подчеркивали, что не считают целесообразным снижение базовой процентной ставки до появления дополнительной информации, которая даст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Американский ЦБ сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых на июньском заседании. Она находится на максимальном уровне за 23 года. Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

Трейдеры ждут двух снижений ставки ФРС в этом году, отмечает Market Watch. Шансы на уменьшение ставки в сентябре оцениваются рынком в 70%. Следующее заседание ФРС состоится 30-31 июля.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 190 тыс., а безработица осталась на отметке 4%.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,3-0,4%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,15%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для частного сектора Гонконга, рассчитываемый S&P Global, в июне снизился до минимальных с сентября 2022 года 48,2 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в мае сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают после подъема накануне на статистике Минэнерго США о падении запасов сырья в стране (Brent вечером локально поднималась к $87,4 за баррель).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $86,54 за баррель (-0,9% и +1,3% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $83,06 за баррель (-1% и +1,3% в среду).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов за 2023 год акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-10,4%, до 0,529 рубля; выплаты составят 0,0662 рубля на акцию), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-3,7%, до 0,06565 рубля; выплаты - 0,0062 рубля на акцию). Также просели бумаги ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,7%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,5%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,5%).

Подросли акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+7,2%), ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,77 млрд рублей (из них 1,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,89 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,06 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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