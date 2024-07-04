Рубль на открытии немного понижается к юаню, продолжает торговаться в узком диапазоне

Москва. 4 июля. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в четверг. Рубль дешевеет, торгуясь в узком диапазоне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,96 руб. (+5,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентного пункта (п.п.), потребуются ли другие опции, будет зависеть от поступающих данных, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"На заседании в июне обсуждалась возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы будут и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сообщил Заботкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Банк России предпримет все меры, чтобы обеспечить бесперебойное использование юаня как инструмента расчетов и инвестиций, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Насколько вы знаете, российский рубль и китайский юань являются сегодня очень значимыми валютами для расчетов. И в контексте обеспечения внешнеэкономической деятельности, и в принципе с точки зрения инвестиционных предпочтений российских резидентов - как физических, так и юридических лиц. Очевидно, что те действия, которые недавно произошли в контексте наложения санкций на группу "Московская биржа" (MOEX: MOEX), породили дополнительные страхи как у наших международных партнёров, так и у российских инвесторов, которые через организованные торги приобретали ту или иную валюту", - сказал Чистюхин журналистам в среду в кулуарах Финансового конгресса ЦБ в Петербурге в ответ на просьбу прокомментировать риски потенциальной остановки биржевых торгов юанем вслед за долларом и евро, ушедшими в ОТС-сегмент валютного рынка.

"Для меня очевидно, что мы сделаем все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и как средство для инвестирования продолжалось. Чтобы все механизмы для бесперебойного использования данной валюты были сохранены, либо найдены. Даже в том случае, если потребуются какие-то донастройки, нахождения новых путей, новых каналов", - заявил Чистюхин. Сегодня, по словам первого зампред ЦБ, "это наш приоритет".

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после подъема до максимумов с апреля в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $86,72 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,76%, до $83,23.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

В четверг в США отмечается День независимости, торги WTI проводиться не будут.