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04 июля 2024 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, обновив рекордные максимумы. Торговая сессия 3 июля была укороченной, в четверг биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости). Поддержку американскому рынку акций в среду оказали сигналы спада активности в сфере занятости, повысившие надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. и составило 238 тыс., сообщило в среду министерство труда США. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2 тыс. Отчет отраслевой организации ADP Employer показал минимальное за пять месяцев увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Показатель вырос на 150 тыс., тогда как аналитики ожидали его повышения на 160 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 190 тыс., а безработица осталась на отметке 4%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в четверг. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для частного сектора Гонконга, рассчитываемый S&P Global, в июне снизился до минимальных с сентября 2022 года 48,2 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Японский индикатор Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,82%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после подъема до максимумов с апреля в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $86,78 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на 1,3%, до $87,34 за баррель, что является максимумом с 30 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому моменту опустились в цене на 0,72%, до $83,28. В среду контракт подорожал на 1,3%, до $83,88 за баррель, самой высокой отметки с 16 апреля,

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также сократились, несмотря на увеличение загруженности НПЗ, что говорит о высоком спросе на оба вида топлива в преддверии длинных выходных по случаю Дня независимости в США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 июля снизилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,465 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,946 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,1% и составил 104,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 904,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-02R" (-1,16%), "Роснефть-001Р-04" (-1,08%) и "МТС-001P-21" (-1%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-32" (+1,79%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,6%) и "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-002Р-03" (+0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Первоуральскбанк 9 июля начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 15 января 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 22% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 13-35-го купонов будет погашено по 4,15% от номинала, еще 4,55% номинала - в дату окончания 36-го купона. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом 3 млрд рублей. Ранее кредитная организация на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "НГК "Славнефть" 11 июля c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не выше 160 базисных пунктов (не выше 17,6% годовых). Первый купонный период составит 20 дней, 2-120-й купоны - 30 дней. Предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение облигаций запланировано на 16 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "Электроаппарат" выкупило по оферте 10 тыс. 934 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет с учетом досрочных погашений 113,7 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 9,62% выпуска. Четырехлетний выпуск облигаций на 150 млн рублей был размещен в декабре 2022 года. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в июле 2025 года - 19,5% годовых.

Совет директоров АО "Авангард-агро" одобрил внесение изменений в условия выпуска облигаций серии БО-001P-02, связанные с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления, а также назначил на 22 июля общее собрание владельцев облигаций, чтобы получить согласие на внесение данных изменений. О сути изменений эмитент пока не сообщает. Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 июля. Ранее эмитент выкупил по оферте 99,04% данного выпуска облигаций на 2 млрд 971,205 млн рублей. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года по ставке квартального купона 9,25%. Ставка текущего купона до оферты с исполнением в ноябре 2024 года - 14% годовых.

Владельцы облигаций АО "Группа компаний "Медси" серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 в связи с реорганизацией эмитента получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием для такого права послужило принятое 10 июня 2024 года внеочередным общим собранием акционеров АО "Группа компаний "Медси" решение о реорганизации АО "Группа компаний "Медси" в форме присоединения к нему АО "Медси 2". Первое уведомление о реорганизации общества опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" 3 июля 2024 года. Требования о досрочном погашении биржевых облигаций могут быть предъявлены владельцем облигаций не позднее чем в течение 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации в журнале "Вестник государственной регистрации". Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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