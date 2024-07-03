Рынок акций РФ в среду просел к 3200п по индексу МосБиржи из-за утратившего импульс роста Газпрома

Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз по большинству blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется у $86,4 за баррель) и утративших коррекционный импульс бумаг "Газпрома" (-0,3%), в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи просел к 3200 пунктам, лидерами отката выступили бумаги "Мечела" (-2,5%), ВТБ (-2,3%) и "НОВАТЭКа" (-2,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3203,07 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1147,28 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составил 87,9506 руб. (-4,15 копейки).

Подешевели акции "Мечела" (-2,5% и -0,8% "префы"), ВТБ (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции Solidcore (MOEX: POLY) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), Сбербанка (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в течение дня консолидировался над отметкой 3200 пунктов по индексу МосБиржи, но к концу дня активизировались продавцы. Рубль продолжил выглядеть неуверенно, тогда как стоимость нефти и металлов сохранялась на комфортных уровнях.

Лучше рынка смотрелись представители нефтегазового сектора. Вместе с тем, активность спроса на тяжеловесные бумаги "Газпрома", отмеченная в первые сессии недели, заметно спала. Инвесторы будут ждать новых новостей и драйверов, полагает эксперт.

Внешний фон в целом оставался нейтральным. В Китае индекс деловой активности в секторе услуг PMI (от Caixin) за июнь уступил прогнозу аналитиков, но остался в области роста (выше 50 пунктов).

В четверг Банк России проведет второй день Финансового конгресса. Европейский центральный банк опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике. Важных корпоративных новостей не ожидается. Индекс МосБиржи подходил к важному сопротивлению вблизи 3220 пунктов, но затем сдал назад. В случае пробоя этого уровня вверх технически откроется путь к 3270 пунктам, однако это, вероятно, уже перспектива не текущей недели. Прогноз на 3 июля - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отметил, что российский рынок к вечеру нивелировал все дневные попытки подрасти и просел к 3200 пунктам. Во многом это обусловлено прекращением роста акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа", которые толкали индекс вверх с начала недели.

Тем не менее, индекс МосБиржи остается выше 3200 пунктов, и потенциал роста сохраняется на фоне относительно высоких цен на нефть, а также возможного ослабления рубля. Кроме того, у инвесторов сохраняется интерес к акциям, торгующимся по привлекательным ценам, полагает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, в среду рынок акций РФ закрылся в "минусе" после роста в предыдущие дни, в связи с чем текущее снижение пока можно считать коррекционным. Основным негативным фактором для рынка остается жесткая денежного-кредитная политика ЦБ РФ. Слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ будет делать все для достижения устойчиво низкой инфляции, подтвердили, что смягчения ДКП в ближайшее время ждать не стоит. При этом фактором поддержки для рынка является приближение дивидендных выплат со стороны крупнейших эмитентов во главе со Сбером, акции которого опять обновили максимум с осени 2021 года.

Также аналитик отметил удручающие итоги аукциона Минфина по размещению гособлигаций. Ведомство разместило ОФЗ 26248 на 14,8 млрд руб. при спросе в 42,4 млрд руб. Спрос на ОФЗ с фиксированным купоном остается относительно низким.

По данным немецких СМИ, в ЕС обсуждается возможность заключения контракта с "Газпромом" по транзиту газа через Украину после 2024 года. Сейчас по данному маршруту идет около 15 млрд кубометров в год, однако в конце года действие контракта с Украиной заканчивается, и в текущих реалиях большинство аналитиков не ожидает его продления, напомнил аналитик. После появления данной новости акции "Газпрома" прибавляли более 2%, однако к концу торгов растеряли этот прирост. Представитель Украины заявил, что страна не хотела бы продлевать контракт, что нивелировало позитив, отметил Кауфман.

Очередной день подряд хуже рынка выглядят расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,4%), поскольку инвесторы опасаются, что санкции против Мосбиржи могут затруднить возобновление дивидендных выплат со стороны компании, полагает аналитик. Fix Price (MOEX: FIXP) (-0,5%) завершила перерегистрацию с Кипра в Казахстан. Основным вопросом в кейсе Fix Price остается способность компании возобновить регулярные дивидендные выплаты.

С технической точки зрения индекс МосБиржи не смог преодолеть сопротивление у отметки 3220 пунктов. В такой ситуации возможно развитие коррекции к поддержке у отметки 3150 пунктов, заключил представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1,1%) подросли на фоне одобрения акционерами дивидендов за 2023 год в размере 11,27 руб. с текущей доходностью 8,9% и закрытием реестра 20 июля, при этом в компании не исключили выплаты дивидендов и за I полугодие текущего года. На данный момент известно, что скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" (база для дивидендов) в I квартале текущего года увеличилась на 3,6% к/к и составила 18,9 млрд руб., а для расчета потенциальных полугодовых выплат осталось дождаться результатов за II квартал. В конце июня "Совкомфлот" подпал под санкции ЕС, что, вероятно, затруднит работу компании во II полугодии, но влияние новых ограничений еще предстоит оценить. Еще до введения санкций в "Совкомфлоте" говорили об ожидаемом снижении выручки в 2024 году.

Акции Сбербанка превышали отметку 330 руб. в ожидании выплаты дивидендов за 2023 год в размере 33,3 руб. на бумагу с закрытием реестра 11 июля. Глава Сбербанка Герман Греф в среду назвал оптимистичным прогноз ЦБ РФ по прибыли российских банков в этом году в размере 3,1-3,6 трлн руб., а также заявил, что на данный момент не видит предпосылок для снижения процентных ставок в стране, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в среду преобладали покупки - рынки продолжают жить надеждами на постепенное улучшение монетарных условий в крупнейших экономиках, хотя заявления представителей центральных банков пока скорее предупреждают о "ястребиных" рисках. Индексы МосБиржи и РТС завершили день в сдержанном минусе, а рублевый индикатор, в частности, отступил от сопротивления 3225 пунктов. Российский рынок подходит к важному среднесрочному уровню 3310 пунктов, что вызывает повышенную осторожность в преддверии потенциального увеличения процентных ставок в конце июля, заключила Кожухова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,6-1,3%), нет единого вектора в США (индекс Dow к 18:50 МСК просел на 0,2%, остальные подросли на 0,2-0,5% во главе с Nasdaq).

Розничные продажи в Австралии выросли на 0,6% в мае относительно апреля после подъема на 0,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост всего на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июне упал до 51,2 пункта по сравнению с 54 пунктами в мае, тогда как аналитики ожидали гораздо более умеренного снижения, до 53,4 пункта. Сводный PMI в июне опустился до 52,8 с 54,1 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне упал до минимальных с мая 2020 года 48,8 пункта по сравнению с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 52,5 пункта. ISM Services завершает месяц ниже пограничной отметки 50 пунктов лишь третий раз за прошедшие 49 месяцев. Последний раз это случилось в апреле.

На нефтяном рынке вечером в среду цены забуксовали в росте, несмотря на позитивные статданные Минэнерго США о запасах сырья. Ранее поддержку котировкам оказали сигналы резкого снижения запасов сырья в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,36 за баррель (+0,1% и -0,4% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $82,93 за баррель (+0,1% и -0,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 1,54 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

Трейдеры продолжают следить за сезоном ураганов в Атлантике: на данный момент опасения, связанные с тем, что ураган "Берил" нанесет ущерб добывающим мощностям в Мексиканском заливе, ослабли, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,9%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-5,7%), расписки Globaltrans (-4,4%), бумаги ПАО "Делимобиль" (MOEX: DELI) (-4%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,1%), "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,1%).

Акционеры ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-1,4%) утвердили рекомендацию совета директоров группы о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 4 руб. 49 коп. на акцию, сообщила компания. Из общей прибыли по РСБУ за прошлый год в размере 12,7 млрд руб. на выплату дивидендов будет направлена четверть - около 3,2 млрд руб., а оставшиеся 9,5 млрд руб. решено не распределять. Список акционеров для получения дивидендов закрывается 16 июля.

Выросли акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+9,6%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+6% и +5,9% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+5,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,1% и +7,9% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+4,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,53 млрд рублей (из них 18,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,46 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").