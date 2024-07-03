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03 июля 2024 года 09:36

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министерство финансов России 3 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПК серии 29025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы вслед за 10%-ным скачком стоимости акций Tesla (SPB: TSLA). Поддержку рынку также оказали заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре.

Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил Пауэлл в ходе этого мероприятия. "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал он, добавив, что "большой прогресс" в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут. Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.

Внимание рынка также направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что число рабочих мест в стране в прошлом месяце увеличилось на 190 тыс. (в мае - на 272 тыс.), а безработица осталась на уровне 4%.

Отчет Минтруда, обнародованный во вторник, показал неожиданный рост числа открытых вакансий в США в мае, что является сигналом сохранения достаточного спроса на американском рынке труда. Количество открытых вакансий в Штатах в позапрошлом месяце увеличилось на 221 тыс., до 8,14 млн, сообщило Минтруда. В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,919 млн, а не 8,059 млн, как было объявлено ранее. Апрельское число открытых вакансий было минимальным за 3 года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение их числа в мае до 7,91 млн.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Китая и Австралии, а также заявления представителей ведущих центробанков мира. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июне упал до 51,2 пункта по сравнению с 54 пунктами в мае, тогда как аналитики ожидали гораздо более умеренного снижения, до 53,4 пункта. Сводный PMI в июне пустился до 52,8 с 54,1 пункта. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по тогам торгов вырос на 1,26%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,45%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 увеличивается на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в среду на сигналах резкого снижения запасов в США. Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $86,61 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,4%, до $86,24 за баррель, что является максимумом с 30 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,41%, до $83,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,7%, до $82,81 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 июля выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,93 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,821 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,08% и составил 104,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 905,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-02R" (+1,37%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,82%) и "АФК Система-001Р-07" (+0,77%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-04" (-1,02%), "АФК Система-1P-19" (-0,2%) и "Сбербанк-001Р-SBER33" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МКПАО "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2,2% годовых. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен вдвое - с "не менее 15 млрд рублей" до 30 млрд рублей.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Предусмотрена также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов.

Кроме того, ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

МФК "Фордевинд" планирует 5 июля начать размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 22% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 24,36% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Предыдущий выпуск облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 500 млн рублей компания размещает с 18 апреля; на текущий момент размещены бумаги на 430,3 млн рублей.

ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует 9 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 275 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала - в дату погашения. Техразмещение запланировано на 12 июля. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

АО "Авангард-агро" выкупило по оферте 2 млн 971,205 тыс. облигаций серии БО-001P-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент прибрел 99,04% займа. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года по ставке квартального купона 9,25% годовых. Ставка текущего купона до оферты с исполнением в ноябре 2024 года - 14% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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