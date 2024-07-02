Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне позитивной коррекции UST

Москва. 2 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне позитивной коррекции цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг - немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 8 базисных пунктов - до 70,79% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подорожали на 46 базисных пунктов - до 70,81% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 8,74% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 7 базисных пунктов, подорожав до 57,89% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 9,56% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 5 базисных пунктов, до 79,59% от номинала (доходность увеличилась на 8 базисных пунктов - до 16,64% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 74,21% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 14,46% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 69,16% от номинала (доходность не изменилась, составив 13,09% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 32 базисных пункта - до 66,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют плавный рост, отыгрывая новые заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил Пауэлл на форуме Европейского центрального банка, проходящем в Синтре. "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал он, добавив, что "большой прогресс" в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут. Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением, пишет Market Watch.

Внимание участников рынка на этой неделе также направлено на данные о безработице в США за июнь. Этот отчет будет опубликован министерством труда страны в пятницу.