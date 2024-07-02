Рынок акций РФ уверенно превысил 3200п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом и НОВАТЭКом на фоне ослабления рубля

Москва. 2 июля. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и локально подросшей нефти (Brent протестировала $87 за баррель, после чего откатилась). Индекс МосБиржи уверенно превысил рубеж 3200 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (+5,9%) и "НОВАТЭКа" (+4,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3217,29 пункта (+1%), индекс РТС - 1151,82 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июля, составил 87,9921 руб. (+0,6949 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+5,9%, до 126,63 рубля), "НОВАТЭКа" (+4,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2024 года увеличился на 17,8% в годовом выражении, до 114,6 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с маем 2024 года объем торгов снизился на 9,5%, со 126,7 трлн рублей.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, акции компаний нефтегазового сегмента второй день подряд выглядели лучше рынка. Лидерами спроса оказались акции "Газпрома" с опорой на поступившие ранее новости по Китаю, а также бумаги "НОВАТЭКа" и АФК "Система" в рамках их восстановления после предыдущего провала.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник сохранил позитивный импульс. Ослабление рубля и оживление активного спроса в тяжеловесных акциях "Газпрома" послужили почвой для активности покупателей. Кроме того, цены на нефть продвинулись к $87 за баррель Brent.

Внешний фон был в целом нейтральным. Годовая инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 2,5% после майских 2,6%. Число открытых вакансий на рынке труда Штатов (JOLTS) в мае оказалось выше прогноза. В среду стартует Финансовый конгресс Банка России. Росстат представит данные по безработице и розничным продажам. В Китае, еврозоне и США выйдут индексы деловой активности PMI в секторе услуг. Важных корпоративных новостей не ожидается, напомнил эксперт.

"С учетом меняющейся конъюнктуры валютного рынка и ценового оптимизма в нефти в середине недели можно ожидать закрепления индекса МосБиржи выше 3200 пунктов. Прогноз для индекса на 3 июля - 3125-3225 пунктов", - полагает Бахтин.

Рубль во вторник продолжил дешеветь. Импульс умеренной девальвации закономерен, так как поддержка в виде налогового периода осталась позади, с 1 июля на 30% сократились ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, а до этого были смягчены требования к экспортерам в части порога возврата выручки, напомнил эксперт.

"Курс рубля приближается к более оправданным с точки зрения экономики уровням. Вместе с тем ослабление нацвалюты может сдерживаться эффектом жесткой ДКП, а также слабостью спроса на валюту со стороны импортеров, перенастраивающих механизмы оплаты поставок. По нашим оценкам, в среду юань на бирже может двигаться на уровне 11,9-12,4 руб., курс доллара от ЦБ РФ может закрепиться выше 88 руб./$1", - заключил представитель "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рынок акций начал новый квартал позитивно: индекс МосБиржи за первые два дня поднялся с 3160 пунктов до выше 3200 пунктов.

Рост на рынке обусловлен целым рядом факторов. Среди них рост нефтяных котировок, ослабление рубля, что позволяет увеличить доходы экспортеров. Также инвесторы продолжают ожидать выплаты дивидендов, в частности, от "Сургутнефтегаза", Сбербанка, Совкомбанка (MOEX: SVCB), отмечает эксперт.

В фокусе внимания инвесторов остаются данные по инфляции, а также аукционы ОФЗ. С учетом свежих данных по уровню цен недельная инфляция достигла максимального значения в 2024 году и составила 0,22%, в годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61%. Кроме того, сохраняются проинфляционные риски. В таких условиях возрастает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 16% до 18% на заседании 26 июля, считает Алексеев.

Нефть Brent торгуется в районе $87 за баррель, вблизи максимума последних двух месяцев. Основными факторами роста котировок в последние дни стали геополитика, а также ожидания снижения процентных ставок в США. На данный момент повысились риски начала наземной операции Израиля против движения "Хезболла" на территории Ливана. Это может привести к вовлечению в конфликт третьих стран. Усиление нестабильности на Ближнем Востоке может препятствовать добыче и транспортировке нефти, ограничить ее предложение на мировом рынке, полагает эксперт.

Что касается рубля, то в краткосрочной перспективе он имеет потенциал к локальному ослаблению на фоне завершения налогового периода, а также снижения продаж валюты российскими экспортерами. Ранее правительство сократило нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 60%. Также более чем наполовину снизились объемы ежедневных продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Это существенно снижает предложение иностранной валюты на рынке, поддерживая ее курс, заключил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "НОВАТЭКа" оттолкнулись вверх в июне от психологически важной отметки 1000 руб. Фундаментальную поддержку бумагам оказал тот факт, что ЕС в рамках июньского пакета антироссийских санкций не стал запрещать импорт российского СПГ, полагает аналитик.

Бумаги "Норникеля" отступили от недавних минимумов без конкретных фундаментальных сигналов. Цены на палладий, на который приходится около 39% выручки компании, а также никеля и меди, доля которых составляет порядка 20% каждого, с мая формируют нисходящие тренды, лишая акции ГМК краткосрочных драйверов роста. "Норникель" также принял решение не платить дивиденды за 2023 год, напомнила аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI протестировали сопротивления $87 и $84 за баррель соответственно. Нефтяной рынок на данный момент подтверждает настрой на рост, баланс сил смещается в сторону покупателей в среднесрочной перспективе.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,5-0,7%), но подросли США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,01-0,4% во главе с Nasdaq).

Данные об инфляции в Соединенных Штатах сигнализируют о том, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

"Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал Пауэлл, выступая на форуме ЕЦБ в Синтре. "Да, мы достигли большого прогресса" в плане замедления инфляции, добавил он.

Ранее сообщалось, что индекс PCE Core (ключевой показатель инфляции для Федрезерва) в Штатах в мае увеличился на 2,6% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2021 года.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растеряли дневной рост после обновления максимумов с конца апреля; инвесторы следят за сезоном ураганов в Атлантике и ждут сильного спроса на топливо в США в период длинных выходных по случаю Дня независимости.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $86,62 за баррель (+0,02% и +1,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $83,21 за баррель (-0,2% и +2,3% в понедельник).

Поддержку котировкам также оказывают опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке. Израиль примет меры для того, чтобы остановить удары ливанского движения "Хезболла", если этого не сделает сам Бейрут, заявил в понедельник министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+7,1%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+5%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+4,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,1%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,5%).

Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2% и +1,3% "префы") на годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2023 года из расчета 6,22 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+0,9% и +1,4% "префы") на годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2023 года из расчета 2,94 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании.

Подешевели после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,8%, до 205,75 рубля; выплаты за 2023 год - 22,25 рубля на "преф"), также просели "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-2,9%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,1%), "Арсагеры" (MOEX: ARSA) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,11 млрд рублей (из них 14,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,57 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 6,5 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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