Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в налоговый период июня

Москва. 2 июля. Китайский юань повышается на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет на фоне завершившегося в пятницу налогового периода. Курс юаня составил 11,93 руб. в 15:00 мск, что на 5,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 81 копейку, до 88,25 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 62 копейки, до 94,4 руб./EUR1.

Целевой диапазон на вторник для пары "юань-рубль" составляет 11,8-12,1 рубля за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Курс юаня в понедельник продолжил уверенно повышаться второй день подряд и поднялся к отметке 11,9 руб., - констатирует эксперт. - Торговые обороты в паре "юань-рубль" с поставкой "завтра" заметно снизились, опустившись до 9,1 млрд юаней, что соответствует уровням первых дней месяца и вызвано снижением интенсивности реализации валюты экспортерами, традиционным после прохождения налоговых выплат. Уход навеса предложения в условиях мер смягчения валютного контроля и почти двукратного сокращения продаж со стороны Банка России позволяет рассчитывать на переход в первой половине июля курса китайской валюты в диапазон 12-13 руб., выглядящий более оправданным с экономической точки зрения".

Однако закрепление в указанном диапазоне, на взгляд Локтюхова, пока по-прежнему под вопросом из-за сохраняющейся ограниченности биржевого спроса на валюту, отчасти из-за трудностей с трансграничными платежами и рисков по инфраструктуре, отчасти - из-за перехода части операций на внебиржевой рынок. Аналитик ждет сохранения инерции к росту китайской валюты и видит целевым по юаню на вторник диапазон 11,8-12,1 руб.

Потенциал локального ослабления рубля составляет около 1% в данное время, а с учетом волатильности - максимум 2%, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль после ударного июня и укрепления против инвалют свыше 5% начал июль с ослабления, но ничего критичного во вчерашней динамике нет, - отмечает аналитик. - Все последние дни наблюдаем подстройку валютного рынка к инфраструктурным барьерам на фоне санкций США против Мосбиржи, НКЦ, НРД. По нашим оценкам, юань вряд ли постигнет судьба токсичных доллара и евро. За снижение волатильности и стабилизацию курса сыграли факторы секвестра нормативов репатриации выручки экспортеров с 80% до 60%, завершение июньского налогового периода и сокращение лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. Это позволило сбить ажиотаж, но этого абсолютно недостаточно для девальвации рубля. Наблюдаем восстановление курсов до более-менее приемлемых с точки зрения бюджета и финансов корпораций".

По мнению Зельцера, по-прежнему ни о какой масштабной девальвации нацвалюты не может идти речи: барьеры валютного контроля смягчены, но действуют, а жесткая позиция ЦБ по ставке на фоне инфляции давит на спрос на валюту под импорт.

"Баланс фундаментальных факторов спроса и предложения валют предполагает сохранение курса рубля в этом диапазоне на протяжении всего лета с временными проливами к нижней границе и отбоями от верхней границы нового торгового диапазона. Технические уровни по юаню в паре CNY/RUB: 11,5-12 руб. Потенциал локального ослабления рубля сейчас ограничен 1%, а с учетом волатильности - максимум 2%. Потом снова отбой инвалют вниз и локальное восстановление рубля".

Подъем цен на нефть продолжается днем во вторник на опасениях по поводу сезона ураганов в Атлантике и ожиданиях сильного спроса на топливо в США в ходе длинных выходных по случаю Дня независимости.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,8%, до $87,28 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,88%, до $84,11 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2,3%, причем обе марки обновили максимумы с конца апреля.

Ураган "Берил" усилился до пятой категории по мере приближения к юго-восточной части Карибского бассейна. Последним сильным ураганом в регионе был "Айван", 20 лет назад унесший десятки жизней в Гренаде.

Участники рынка опасаются, что ураган может дойти до Мексиканского залива и вызвать приостановку нефтедобычи в регионе.

Тем временем Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

Банк России во вторник, 2 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 316,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 980 млрд рублей и спросе 2 трлн 316,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 июня, банки разместили 2 трлн 319,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 250 млрд рублей и спросе 2 трлн 319,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,93% годовых.