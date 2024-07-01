01 июля 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 1 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и в пятницу, составила 70,71% от номинала (доходность - 8,98% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 70,34% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 12 базисных пунктов, до 57,9% от номинала (доходность опустилась на 2 базисных пункта и составила 9,55% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 5 базисных пунктов, до 79,59% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 16,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 74,19% от номинала (их доходность не изменилась и составила 14,44% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1 базисный пункт - до 69,17% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 13,07% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день на 2 базисных пункта - до 66,92% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,1 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.
Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июне увеличилось до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованных в понедельник окончательных данных. Предварительно сообщалось, что июньское значение индекса составило 51,7 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.
Кроме того, во вторник глобальные инвесторы ожидают выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, а в среду - публикации протокола июньского заседания Федрезерва.
Опубликовано: /Интерфакс, Финмаркет/
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