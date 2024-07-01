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01 июля 2024 года 19:15

Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем после завершения налоговых июньских выплат

Москва. 1 июля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль ослабел на фоне завершившегося в пятницу налогового периода. Экспортеры перечислили в бюджет часть НДФЛ за июнь и часть НДС за первый квартал, а также налоги за май - страховые взносы, налог на прибыль, акцизы и НДПИ. Курс юаня составил 11,88 руб. в 19:00 мск, что на 14,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 июля на 1,5492 рубля, до 87,2972 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5398 рубля, до 93,9582 руб./EUR1.

Курс рубля сейчас более волатилен из-за подстройки к новой инфраструктуре, по мере завершения этого процесса ситуация нормализуется, считает советник председателя Банка России Ксения Юдаева. "Что касается курса, там, конечно, есть факторы достаточно высокой валютной выручки в моменте, которая продается, может быть, пониженного спроса на импорт", - объяснила Юдаева наблюдающееся укрепление курса рубля.

"Сейчас курс немножко более волатильный, он подстраивается к новой инфраструктуре, к новой фрагментации, которая на рынке произошла. Соответственно курс под нее подстраивается - он может быть более волатильным. Я думаю, что со временем ситуация нормализуется, курс опять станет менее волатильным, как мы с вами видели при таких изменениях структуры рынка в начале 2022 года", - сообщила Юдаева журналистам в рамках Летней макроэкономической школы.

Сколько времени займет подстройка, сейчас предсказать нельзя, отметила она. "Какое-то время займет. Я не думаю, что годы и даже в общем вряд ли много-много кварталов", - подчеркнула советник главы ЦБ.

Банк России в июле может повысить прогноз по инфляции на 2024 год и, возможно, по средней ключевой ставке. "С учетом факта - у нас факт (инфляция - ИФ) идет выше прогноза, соответственно, он (прогноз - ИФ) будет пересмотрен. Я думаю, что по инфляции и, возможно, по ставке. Судя по фактическим данным, она (инфляция - ИФ) идет выше, чем прогноз", - кроме того сообщила Юдаева. Отвечая на вопрос, когда годовая инфляция в РФ может достичь пика, она сказала: "Давайте дождемся нового прогноза и обсудим".

Оценить, начал ли реализовываться альтернативный сценарий с повышением ставки ЦБ, можно будет к следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля, отметила Юдаева. Это заседание будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 7 августа. Она также подчеркнула, что еще достаточно времени для анализа поступающей информации.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год составляет 4,3-4,8%. Банк России ожидает, что она вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно апрельскому прогнозу ЦБ, составляет 15-16%, на 2025 год - 10-12%, на 2026 год - 6-7% (этот диапазон ранее оценивался как нейтральный).

ЦБ ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

"На прошедшей неделе рубль подорожал к юаню примерно на 2% из-за роста продажи валюты экспортерами, а также на фоне опасений профучастников рынка из-за новостей о прекращении операций Bank of China с банками РФ, попавшими под ограничительные меры. Кроме того, на курс повлияла и публикация данных Банка России по объему инвестирования средств ФНБ в первом полугодии 2024 года и прогнозы объема продаж валюты во втором полугодии 2024 года. Наш прогноз относительно курса рубля к валютам не меняем. Считаем, что волатильность еще некоторое время сохранится. Однако потенциал для значительного укрепления рубля ограничен. Ожидаем возвращение курса рубля к доллару на уровне 88-92 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

Вероятный диапазон для пары "юань-рубль" составляет 11,4-12 рублей за юань, считает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"Котировки юаня на биржевых торгах за неделю упали на 4% и составили 11,5 руб., - констатирует эксперт. - Одним из факторов краткосрочного укрепления рубля стала подготовка к уплате налогов. Кроме того, вероятно, на валютном рынке сохраняются дисбалансы, возникшие после недавних санкций США. После завершения налогового периода курс национальной валюты может перейти к ослаблению. Волатильность, скорее всего, останется повышенной из-за адаптации к новым условиям торговли иностранной валютой, а также роста риска вторичных санкций. Дополнительный вклад в ослабление рубля должно внести уменьшение объема продажи валюты Банком России, осуществляемое для зеркалирования инвестирования средств ФНБ. Ожидаем, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12 руб., курс доллара - в диапазоне 84-88 руб.".

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 1,58%, до $86,34 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,7%, до $82,92 за баррель.

С начала июня обе марки подорожали примерно на 6%, восстанавливаясь после падения месяцем ранее.

Цены на нефть поддерживаются сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, а также заявлениями представителей стран ОПЕК+ о том, что они готовы скорректировать свои планы по добыче в зависимости от ситуации на рынке.

Цены на нефть Urals FOB в июне находились в диапазоне $67,5-67,7 за баррель по сравнению с $65,3-65,6 за барр. в мае, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились за месяц более чем на $1,5 за баррель и упали ниже $15 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в июне выросла до $82,4 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

Argus напоминает, что санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам июня составляет $67,58 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD, поэтому для расчета НДПИ в июне будет браться цена Urals - $69,58 за баррель.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".

Банк России в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 412 млрд рублей (при лимите 830 млрд рублей и спросе 412 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 июня увеличилась на 15 базисных пунктов, до 15,66% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц уменьшилась в понедельник на 5 базисных пунктов, до 15,77% годовых, на три месяца - опустилась на 1 базисный пункт, до 16,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 16,34% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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