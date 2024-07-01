Рынок акций РФ утром подрос в район 3160п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 1 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры (сентябрьская Brent торгуется у $85,5 за баррель) и смешанных сигналов с мировых фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район 3160 при разнополярной динамике blue chips.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3159,42 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1160,71 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составляет 85,748 руб. (+0,784 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,8% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть восстанавливаются после снижения в пятницу, настроения на мировых фондовых площадках улучшаются.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI все еще испытывают нерешительность у сопротивлений $86 и $82,5 за баррель соответственно, преодоление которых позволит им развить повышение к годовым максимумам $92,14 и $87,6 за баррель, считает аналитик. Краткосрочное лидерство на рынке в июне отвоевали покупатели, и нельзя исключать, что до начала отмены добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+ осенью нефтяные котировки будут пытаться подняться выше, полагает Кожухова.

В понедельник рынок акций РФ пытается развить восходящее движение на фоне улучшения внешних настроений, а также ожиданий закрытия дивидендных реестров по привлекательным историям позже в июле. В понедельник с доходностью около 10% последний день можно купить привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG). Дивидендные реестры по ходу недели также закроются по акциям Совкомбанка (MOEX: SVCB) (доходность 6,75%) и "Газпром нефти" (доходность 2,8%). В июле с привлекательными дивидендами также продолжат торговаться акции "Сургутнефтегаза", "Башнефти" (MOEX: BANE), Сбербанка, "МТС", "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Евротранса" (MOEX: EUTR), после отсечек реестров по которым настроения могут ухудшиться перед ожидаемым ужесточением монетарной политики ЦБ РФ в конце месяца, полагает Кожухова.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что позитивное завершение последней недели июня внушает игрокам краткосрочный оптимизм.

Вероятно, у рынка акций есть шансы вырасти к отметке 3225 пунктов по индексу МосБиржи, однако это всего лишь 2% от закрытия прошлой недели. Тем не менее, на горизонте месяца российский рынок может оказаться под давлением перед заседанием ЦБ РФ и решением по ставке 26 июля. Поэтому российские инвесторы будут пристально следить за данными по инфляции. Также не стоит забывать, что на индекс МосБиржи могут оказывать давление дивидендные отсечки, поэтому в июле индикатор может снова вернуться на нижнюю границу диапазона (3000 пунктов), полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в наступившем июле пройдут отсечки реестров таких тяжеловесных бумаг, как "Роснефть", Сбер, "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "МТС". Совокупно дивидендные "гэпы" могут дать негативный вклад в индекс МосБиржи в размере около 2,5%.

"Не уверены, что это хоть частично будет компенсировано преддивидендным ростом бумаг. Наоборот, видя, что многие акции ранее проваливались намного больше размера дивидендов, значительная часть инвесторов будет выходить из акций заблаговременно, за 3-5 дней до отсечки реестра", - считает эксперт.

"Мы считаем такую стратегию правильной. Быть может, стоит задуматься о получении дивидендов лишь по "префам" "Сургутнефтегаза" и по Сберу. Но окончательное решение стоит принимать ближе к отсечкам, в зависимости от состояния рынка. Пока же рынок успокоился. Волатильность затихает, и появились намеки, что индекс МосБиржи хочет лечь в боковик около отметки 3150 пунктов", - полагает Антонов.

Нефть Brent в понедельник растет, сентябрьские фьючерсы проторговывают район $85,5 за баррель. По нефти продолжает вырисовываться "расходящийся треугольник", который в большинстве случаев пробивается вниз. При этом жаркая погода в Европе и сезон отпусков повышают спрос на углеводороды, что делает фундаментально интересной покупку нефтяных фьючерсов, считает представитель "Алор брокера".

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, основным событием недели на глобальных рынках станет июньский отчет Минтруда США о занятости в стране, который будет опубликован в пятницу. Ожидается, что он покажет 188 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, при этом безработица останется на уровне 4%. Эти данные будут тщательно анализироваться на предмет признаков охлаждения рынка труда, особенно в контексте недавнего снижения инфляции.

Российский рынок акций пытается стабилизироваться после падения и демонстрирует попытки к восстановлению. Индекс МосБиржи завершил июнь с небольшими потерями около 1%. Июль, вероятно, также будет достаточно волатильным, предстоящие дивидендные "гэпы" крупных компаний могут временно снизить индекс МосБиржи на 80 пунктов (около 2,5%). Для уверенного роста необходимы ослабление рубля и намеки на снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Потенциал роста индекса МосБиржи ограничен, перед выплатой дивидендов Сбербанка индикатор, возможно, попытается пробить снизу вверх 200-дневную скользящую и протестировать уровень 3250 пунктов, считает Кабаков.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Биржи Гонконга были закрыты в связи с праздником (День образования специального административного района).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале вырос до 13 пунктов по сравнению с 11 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Таким образом, показатель достиг максимума за два года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне остался на уровне предыдущего месяца - 49,5 пункта, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики также не ожидали изменения, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $85,5 за баррель (+0,6% и +0,3% в пятницу), августовская цена WTI - $82,06 за баррель (+0,7% и -0,2% в пятницу).

В июне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 5,9%.

В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США. Приближаясь с юго-востока к Карибским островам, ураган "Берил" усилился до четвертой категории, пишет Associated Press.

"Это очень опасная ситуация", - заявляет американская Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC). По ее прогнозам, "Берил" вызовет штормовой прилив и из-за скорости ветра будет представлять угрозу для жизни.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,41 млрд рублей (из них 1,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,3 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 1,22 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").