Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне роста UST

Москва. 18 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне восстановительного роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,63% от номинала (доходность - 8,96% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 70,35% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,77% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 7 базисных пунктов, до 57,86% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 6 базисных пунктов, до 79,5% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 16,35% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 74,51% от номинала (их доходность не изменилась и составила 15,1% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 69,14% от номинала (доходность не изменилась, составив 12,98% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 22 базисных пункта - до 66,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют плавный рост, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.

Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось об отсутствии изменения показателя.

В свою очередь, объем промышленного производства в Соединенных Штатах в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%. В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.