Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180п по индексу МосБиржи, Газпром обновил минимум с сентября 2017г

Москва. 10 июня. Рынок акций РФ в понедельник снизился в отсутствие уверенного спроса на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, в то время как нефть вечером уверенно выросла (Brent превысила $81 за баррель); индекс МосБиржи откатился до 3180 пунктов на фоне укреплении рубля после утреннего роста индикатора выше 3255 пунктов. Лидерами снижения выступили акции ПАО "Позитив Групп" (-3,9%), ГК "Самолет" (-3,6%), а также обновившие минимум с сентября 2017 года акции "Газпрома" (-3,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3180,94 пункта (-1,6%, максимум сессии - 3255,49 пункта), индекс РТС - 1130,91 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 88,61 рубля (-0,74 рубля).

Подешевели акции ПАО "Позитив Групп" (-3,9%), ГК "Самолет" (-3,6%), "Газпрома" (-3,3%, до 118,45 рубля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Акционеры "Северстали" на годовом собрании 7 июня одобрили дивидендные выплаты за 12 месяцев 2023 года и за первый квартал 2024 года в размере 191,51 руб./акция и 38,3 руб./акция соответственно. Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, является 18 июня.

Просели в понедельник после отсечки дивидендов за IV квартал акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,2%, до 54,94 рубля; выплаты - 2,57 рубля на бумагу).

Подорожали акции "Эн+ Груп" (MOEX: ENPG) (+2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ после утреннего импульса роста выше 3250 пунктов по индексу МосБиржи развернулся вниз и упал к закрытию в район 3180 пунктов, не сохранив поддержку 3200 пунктов.

Поводом к снижению могла выступить волна укрепления рубля, хотя нефть Brent закрепилась выше $80 за баррель, несмотря на рост индекса доллара (+0,3%, до 105,22 пункта - прим ИФ).

Мировые рынки в понедельник торговались в неполном составе (в Китае отмечался национальный праздник - День драконьих лодок), причем европейские и американские индексы демонстрировали сдержанную динамику, так как инвесторы переходят к выжидательной позиции перед заседанием ФРС, которое состоится во вторник-среду. Во вторник выйдет несколько важных для рынка нефти публикаций: ОПЕК представит свой ежемесячный отчет, EIA выпустит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, а API сообщит еженедельные данные по запасам сырой нефти в США. Из корпоративных событий состоятся публикации финрезультатов Сбера по РСБУ за май и операционных показателей "Аэрофлота". Прогноз по индексу МосБиржи на 11 июня - 3175-3275 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ начал неделю снижением. На прошлой неделе снижение индекса МосБиржи приостановилось и индекс нащупал локальное "дно" в районе 3200 пунктов, однако в понедельник индикатор откатился ниже этого уровня на фоне укрепления рубля. На текущей короткой неделе не исключена консолидация вблизи достигнутых уровней. Значительных поводов для роста у российского рынка акций сейчас нет, как и поводов для сильного снижения - котировки по-прежнему поддерживают дивидендный сезон и ожидания притока новой ликвидности на рынки в июле-августе, полагает эксперт.

При этом рост рынка акций также сдерживается жесткой монетарной политикой ЦБ, которая выражена комментарием регулятора о более длительном сроке поддержания процентных ставок на высоком уровне из-за роста проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Зампред Центробанка Кирилл Тремасов не исключил повышения ставки при необходимости сразу до 17% на будущих заседаниях, отметил Федосов.

На этой неделе инвесторы будут следить за данными по ВВП и потребительской инфляции в РФ. Также важным событием недели станет заседание ФРС по монетарной политике, на котором регулятор, вероятно, оставит базовую ставку без изменений. В США также выйдут данные по инфляции за май, которые могут повлиять на будущую траекторию монетарной политики ФРС.

Нефть Brent вечером в понедельник ускорила рост и превысила $81 за баррель, котировки смогли стабилизироваться после отскока от уровня $77 за баррель. Инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, которое завершится уже в эту среду и, вероятно, надеются на смягчение позиций регулятора в отношении монетарной политики. Это позволит рассчитывать на ускорение роста американской экономики и повышение спроса на нефть. Кроме того, на неделе ожидаются важные данные по запасам нефти и прогнозы от ведущих агентств, заключил Федосов.

Как отмечает главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий, ЦБ РФ дал сигнал о готовности повысить ставку на следующем заседании 26 июля, если не увидит признаки охлаждения экономики, замедления скорректированной инфляции и инфляционных ожиданий. В целом рынок акций РФ просто "переставили" вниз, заложив в цену акций рост налогов и повышение ставки (рост налогов отнимает 6% от будущей прибыли, рост доходности ОФЗ на 1 п.п. также примерно на 6% занижает целевые цены), полагает аналитик.

Вместе с тем, траектория рынка акций по-прежнему остается растущей за счет ряда факторов: продолжают идти рекордные дивидендные потоки, экономика РФ продолжает рост выше начальной прогнозной траектории, компании "копят кубышки" и не набирают активно долг (перешли на модель работы "по средствам"), приток частных инвесторов на рынок продолжается (так как растут доходы населения), оценка большинства компаний по-прежнему очень низкая, считает Донецкий.

Что касается альтернатив рынку акций, то стали более привлекательными облигации, а также депозиты и инструменты денежного рынка, где доходности составляют 15-18% годовых, заключил представитель ИФК "Солид".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов ускорил снижение, негативно отреагировав на заявления главы департамента ЦБ РФ Тремасова о возможности повышения ключевой ставки более чем на 1 п.п., если это будет необходимо.

Polymetal и "Селигдар" (MOEX: SELG) (+1,9%) пользовались спросом при отсутствии очевидных драйверов восходящего движения. Цены на золото с середины апреля остаются зажатыми в достаточно узком диапазоне $2285-2455 за унцию, а в конце прошлой недели опустились к нижней его границе на фоне объявления о приостановке закупок золота в резервы Китая после более чем года их ежемесячного пополнения. Акции "Селигдара" 13 июня последний день можно будет купить с дивидендами за 2023 год в размере 2 руб. на бумагу. Акции производителя алюминия "Эн+ Груп" в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, пытаясь развить отскок от локальных минимумов. С апреля бумаги чувствуют себя слабее "Русала", не ощущая заметной поддержки от недавнего достижения ценами на алюминий максимума с мая 2022 года.

Большинство остальных бумаг в понедельник подверглось продажам в условиях общерыночных страхов ужесточения монетарных условий в стране. В это же время ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI ускорили рост, стремясь к важным краткосрочным сопротивлениям $81,8 и $77,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше позволит ожидать развития отскока в район майских максимумов $86 и $81,5 (также верхние полосы Боллинджера дневного графика) с перспективой проверки на прочность текущего "медвежьего" тренда. Одной из причин покупок в начале июня могли выступать ожидания усиления спроса на нефть в период автомобильных поездок в США, а также намерения страны закупить еще 6 млн баррелей нефти в свои резервы. Во вторник рынок может реагировать на ежемесячные отчеты ОПЕК и Минэнерго США.

На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. В Европе после парламентских выборов возник фактор политической неопределенности, который может несколько дестабилизировать экономические настроения. В США все внимание направлено на предстоящее заседание ФРС и данные по инфляции. Индекс МосБиржи вернулся ниже поддержки 3190 пунктов, что предупреждает о рисках нового тестирования 3100 пунктов. Торги во вторник могут более точно показать краткосрочный настрой участников рынка, который остается под давлением монетарных условий - они в ближайшие месяцы скорее будут неблагоприятны для акций, что подтверждают комментарии представителей ЦБ РФ, заключила Кожухова.

В Азии в понедельник на работающих рынках отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 снизились на 0,3-1,1%, FTSE подрос на 0,2%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,4%).

Биржи материкового Китая и Гонконга в понедельник были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, Австралии - по случаю Дня рождения короля.

Экономика Японии в первом квартале сократилась на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства, совпавшим как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом Trading Economics. В четвертом квартале 2023 года ВВП увеличился на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о его неизменности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации в воскресенье вечером объявил, что распускает нижнюю палату парламента - Национальное собрание. Теперь, согласно конституции, в стране должны состояться парламентские выборы.

Французские СМИ указывают на то, что таким образом Макрон отреагировал на успех побеждающего с заметным отрывом от президентской партии на выборах в Европарламент списка председателя националистической партии "Национальное объединение" Жордана Барделла. Лидер французских крайне правых, отмечает Le Figaro, призвал Макрона "принять к сведению эту новую политическую ситуацию" и "организовать новые законодательные выборы".

На нефтяном рынке в понедельник цены вечером перешли к уверенному росту, цена Brent превысила $81 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,28 за баррель (+2,1% и -0,3% в пятницу), июльская цена WTI - $77,29 за баррель (+2,3% и -0,03% в пятницу).

Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Кроме того, внимание инвесторов направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, завершающееся в среду.

Цены на нефть опускались с начала апреля на сигналах снижения спроса, а также на фоне уменьшения премии за геополитический риск. Давление на рынок на прошлой неделе оказало решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании части ограничений на добычу нефти.

Goldman Sachs, между тем, сохраняет прогноз для стоимости нефти Brent на уровне $75-90 за баррель. Эксперты банка отмечают, что высокий спрос в летний период, когда традиционно повышается потребление энергоносителей в связи с необходимостью кондиционирования воздуха, а также увеличением активности автовладельцев, может привести к ощутимому дефициту на нефтяном рынке в третьем квартале.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-9,3%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-4,3%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-4,2% и -4,1% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,8%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,6%).

Выросли "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+14,3%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+7,9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+3,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,82 млрд рублей (из них 7,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,47 млрд рублей на расписки OZON).

Рк вч

MOEX$#&: AFKS, AFLT, AGRO, ALRS, APTK, ASTR, CHMF, ENPG, EUTR, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, KROT, KRSB, LKOH, MAGN, MGNT, MSTT, MTSS, NKHP, NLMK, NMTP, NVTK, OZON, PLZL, POLY, ROSN, RUAL, RZSB, SBER, SELG, SIBN, SMLT, SNGS, TATN, TCSG, TGKB, TTLK, VTBR, YNDX

SPB$#&: TCSG