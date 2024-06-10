Рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам на фоне сильно подорожавшей нефти

Москва. 10 июня. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам понедельника; евро при этом обновил минимальные отметки с конца июня 2023 года. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на фоне сильно подорожавшей нефти и на сигналах Банка России о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля.

Курс доллара США составил 88,55 руб./$1 в 19:00 мск, что на 79,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,34 руб./EUR1, подешевев на 1,23 рубля. В ходе торгов евро падал до 94,6 руб. впервые с 29 июня 2023 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 99,33 копейки, до 91,6 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 8,3 копейки - до 12,17 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам понедельника, обновил в первой половине дня максимальные отметки в паре с евро с июня прошлого года. Рубль растет на фоне сильно подорожавшей нефти, кроме того, участники рынка продолжают отыгрывать пятничное сообщение Банка России о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 26 июля, и заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе пресс-конференции.

По ее словам, решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% было принято "широким консенсусом", обсуждались аргументы в пользу неизменности или повышения ставки. Совет директоров рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 базисных пунктов, мнений о необходимости повышения ставки стало больше по сравнению с апрельским заседанием, добавила председатель Банка России.

К следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля ЦБ получит дополнительные данные для принятия того или иного решения, также отметила Набиуллина. Банк России сохраняет приверженность возвращению инфляции к цели в 4% и допускает возможность существенного повышения ключевой ставки на заседании в июле, ранее заявляла глава ЦБ.

Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 983 млрд руб., или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина.

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, дефицит предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

В январе-апреле дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 3,963 трлн рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита за этот период была на уровне 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП.

В январе-мае прошлого года дефицит составлял 3,03 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета за пять месяцев составили 14,289 трлн рублей, что на 45,5% больше показателя января-мая 2023 года, расходы - 15,272 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 18,9%.

Министерство отмечает, что в поступлении ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г) - наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,338 трлн рублей. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-мая выросли на 19,1% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

Нефтегазовые доходы составили 4,951 трлн рублей, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года (+73,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8% и составило $50,5 млрд.

Согласно опубликованным в понедельник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, в том числе экспорт товаров из РФ в январе-апреле 2024 года снизился в годовом выражении на 0,3% - до $135,1 млрд, импорт сократился на 9,1%, до $84,6 млрд.

За январь-апрель 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $42,5 млрд, в том числе экспорт - $135,5 млрд, импорт - $93,0 млрд.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-апрель 2024 года составил $21,0 млрд, сократившись на 39,7%, в Азию - $101,4 млрд, увеличившись на 11,1%, в Африку - $7,8 млрд, увеличившись на $32,2%, в Америку - $4,8 млрд, увеличившись на 39,6%.

Импорт в РФ из Европы за январь-апрель 2024 года составил $22,2 млрд, сократившись на 19,2%, из Азии - $56,5 млрд, снизившись на 3,6%, из Африки - $1,1 млрд, сократившись на 4,5%, из Америки - $4,5 млрд, сократившись на 18,9%.

"Рубль в понедельник укрепляется, торгуется в районе 88,8 к доллару США. На прошедшей неделе курс рубля укрепился на 0,8%, закрыв прошлую неделю на уровне 89,3. Поддержку курсу рубля продолжают оказывать продажи со стороны экспортеров, жесткая монетарная политика регулятора, а также продажи валюты со стороны ЦБ (с 7 июня продажи вырастут до 8 млрд руб.) В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки в диапазоне 87,5-90,5 рублей за доллар США", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Рубль на старте сессии испытал резкую просадку, однако она не получила продолжения. Перед открытием основных торгов российская валюта перешла к активному укреплению и торгуется сейчас в хорошем плюсе недалеко от максимальных с конца мая уровней, которые были достигнуты на прошлой неделе. Спрос на иностранную валюту остается относительно слабым, что может объясняться слишком медленным восстановлением импорта. В то же время предложение инвалюты по-прежнему стабильно благодаря большим обязательствам экспортеров по возврату валютной выручки. Правда, ее объем может постепенно уменьшаться на фоне существенно подешевевшей за два месяца нефти, а также из-за вероятного сохранения связанных с санкциями и геополитикой проблем с поставками ключевых сырьевых товаров из РФ за рубеж", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российский рубль в понедельник достаточно мощно укрепился в парах с иностранными валютами. Доллар США снова ушел ниже 89 рублей и продолжает падать. Таким образом инвесторы учитывают сигналы Центробанка, которые были даны в пятницу: на июльской встрече регулятора не исключено повышение ключевой ставки с целью контроля над инфляцией. Доллар США может понизиться к 88,5 руб. без каких-либо усилий", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть усилили рост на торгах в понедельник.

Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Кроме того, внимание инвесторов направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, завершающееся в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $81,36 за баррель, что на 2,2% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,46%, до $77,39 за баррель.

Цены на нефть опускались с начала апреля на сигналах снижения спроса, а также на фоне уменьшения премии за геополитический риск. Давление на рынок на прошлой неделе оказало решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании части ограничений на добычу нефти.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 июня на 23,38 копейки, до 88,9944 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0549 рубля, до 95,6367 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 32,49 копейки по отношению к пятнице и составил 88,9747 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 15,01 копейки, до 88,9639 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 067,2 млн, из которых $325,891 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $741,309 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 85,44 копейки, до 95,7048 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 99,57 копейки, до 95,6142 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR440,196 млн, из которых EUR106,464 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR333,732 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали преимущественно смешанную динамику. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 июня упала на 12 базисных пунктов, до 16% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась относительно пятницы на 1 базисный пункт, до 16,05% годовых, версия на три месяца, напротив, повысилась на 1 базисный пункт, до 16,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась в понедельник на 3 базисных пункта, до 16,32% годовых.