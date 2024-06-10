Вероятность подъема ставки ЦБР до 17-18% в июле составляет не менее 50% - "Финам"

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 17-18% годовых по итогам июльского заседания в настоящее время составляет не менее 50%, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"С учетом доступных экономических данных и сигналов ЦБ, мы полагаем, что вероятность повышения ключевой ставки до 17-18% на июльском заседании сейчас не ниже 50% (в терминологии ЦБ "допускает возможность" означает весьма высокую вероятность изменения ставки на следующем заседании, в то время как "оценивает целесообразность" предполагает значимую, но менее существенную вероятность изменения ставки на следующем заседании). Значимость поступающих между заседаниями экономических данных возрастает. Переход к снижению ставки, скорее всего, смещается на начало будущего года (наиболее оптимистичный вариант - 4К24), - пишет эксперт в обзоре. - Мы полагаем, что условия для снижения ставки в будущем году могут стать более благоприятными в связи с ожидаемой нормализацией бюджетной политики с 2025 года. Глава Минфина А. Силуанов полагает, что долговой рынок сейчас успокоится после сохранения ставки на текущем уровне, что позволит Минфину возобновить аукционы ОФЗ. По его мнению, меры, которые принимает правительство, в том числе и в отношении бюджета, дают основания Банку России не проводить повышение ставки и начать ее снижение вслед за снижением инфляции во 2П24".

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