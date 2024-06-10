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10 июня 2024 года 15:31

Рубль днем уверенно повышается к основным валютам на сигналах ЦБ РФ о возможном повышении ключевой ставки в июле

Москва. 10 июня. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; евро при этом обновил минимальные отметки с конца июня 2023 года. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на сигналах Банка России о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля.

Курс доллара США составил 88,78 руб./$1 в 15:00 мск, что на 57 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,41 руб./EUR1, подешевев на 1,16 рубля. Ранее евро падал до 94,6 руб. впервые с 29 июня 2023 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 83,55 копейки, до 91,76 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 6,3 копейки - до 12,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно дорожает к основным валютам в ходе торгов в понедельник, обновил максимальные отметки в паре с евро с июня прошлого года. Участники рынка продолжают отыгрывать пятничное сообщение Банка России о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 26 июля, и заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе пресс-конференции.

По ее словам, решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% было принято "широким консенсусом", обсуждались аргументы в пользу неизменности или повышения ставки. Совет директоров рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 базисных пунктов, мнений о необходимости повышения ставки стало больше по сравнению с апрельским заседанием, добавила председатель Банка России.

К следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля ЦБ получит дополнительные данные для принятия того или иного решения, также отметила Набиуллина. Банк России сохраняет приверженность возвращению инфляции к цели в 4% и допускает возможность существенного повышения ключевой ставки на заседании в июле, ранее заявляла глава ЦБ.

Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 983 млрд руб., или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина.

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, дефицит предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

В январе-апреле дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 3,963 трлн рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита за этот период была на уровне 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП.

В январе-мае прошлого года дефицит составлял 3,03 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета за пять месяцев составили 14,289 трлн рублей, что на 45,5% больше показателя января-мая 2023 года, расходы - 15,272 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 18,9%.

Министерство отмечает, что в поступлении ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г) - наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,338 трлн рублей. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-мая выросли на 19,1% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

Нефтегазовые доходы составили 4,951 трлн рублей, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года (+73,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

Диапазон 88,5-90,5 руб./$1 пока сохраняет актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль смог умеренно укрепиться по итогам минувшей недели, - отмечается в комментарии. - Чистые продажи валюты Банком России на июнь из-за ожиданий более низких нефтегазовых доходов бюджета увеличились с 6,3 млрд руб./день до 8,1 млрд руб./день. Итоги пятничного заседания ЦБ в целом нейтральны для рубля. (. . .) Пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 88,5-90,5 руб./$1".

Валютная пара "доллар-рубль", вероятно, будет торговаться в диапазоне 88,5-90 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы несколько расширяем целевой диапазон по курсу доллара на ближайшие дни (до 88,5-90 руб./$1) допуская развитие отскока валют в случае невысокой активности экспортеров, естественной ввиду отдаленности налогового периода и слабости внешнего фона, способствующих спекулятивному спросу на валюты", - пишет эксперт в комментарии.

Рубль может приблизиться к отметке 90 руб./$1 в понедельник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Банк России в пятницу не стал менять ставку. Доллар укрепился относительно евро более чем на 1% из-за сильной статистики по американскому рынку труда. В этих условиях рубль отступил до 89,4 руб./$1, а сегодня может приблизиться к 90 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent подешевел в пятницу на $0,25, до $79,62, напоминают в SberCIB. Инвесторы продолжили анализировать решение ОПЕК+ и сильные данные по рынку труда в США. В мае импорт нефти в КНР год к году сократился, и опасения по поводу снижения спроса усилились. По прогнозам аналитиков банка, в понедельник Brent будет торговаться около $80 за баррель.

Цены на нефть слабо повышаются в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Кроме того, внимание инвесторов направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, завершающееся в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 составляет $80,29 за баррель, что на 0,75% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,81%, до $76,13 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent потеряла 1,8%, WTI - 1,9%.

Цены на нефть опускались с начала апреля на сигналах снижения спроса, а также на фоне уменьшения премии за геополитический риск. Давление на рынок на прошлой неделе оказало решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании части ограничений на добычу нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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