Главные события недели - SberCIB

Данные по инфляции в России за май 2024 года выйдут на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

11 июня:

- Ежемесячный отчет ОПЕК+.

14 июня:

- Платежный баланс России за май;

- Инфляция в России за май.

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