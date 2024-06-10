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10 июня 2024 года 11:35

Рубль на неделе может возобновить снижение в рамках коррекции после заседания ЦБ по ставке

Москва. 10 июня. Рубль на текущей неделе может возобновить небольшое снижение в основных валютных парах в рамках коррекции после роста, который наблюдался в первые дни июня на ожиданиях решения Банка России по ключевой ставке, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Кроме того, позитивное влияние на нацвалюту продолжат оказывать высокие цены на нефть, решение российских властей продлить до конца апреля 2025 года требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров и уменьшение в июне объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Таким образом, доллар на этой неделе может подняться выше 90 руб., евро - подорожать до 97-98 руб., считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

На прошедшей неделе рубль умеренно, в пределах 0,8%-1,2%, подрос во всех основных валютных парах. Несмотря на завершение налоговых выплат мая, рубль пользовался спросом, так как перед заседанием Банка России по ключевой ставке участники рынка начали закладывать ожидания возможного ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, поддержку рублю оказали новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и информация, что Минфин в июне планирует в полтора раза уменьшить дневной объем покупки валюты в рамках бюджетного правила.

В понедельник и вторник, на которые пришлись первые торговые дни лета, рубль продемонстрировал заметную восходящую динамику к доллару США, евро и китайскому юаню после снижения в последние дни мая и на ожиданиях, что Банк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику по результатам предстоящего в пятницу, 7 июня, заседания совета директоров ЦБ.

Минфин РФ в понедельник повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, утвержденных ранее.

Оценка доходов была понижена с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей. При этом прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей. Расходы ожидаются больше утвержденных законом параметров - 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП) вместо 36,660 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга увеличен до 26,680 трлн рублей с 26,637 трлн рублей, внешнего, напротив, снижен до $63 млрд с $64 млрд.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн рублей и инфляции 5,1% (ранее 179,956 трлн рублей и 4,5%).

Во вторник ЦБ сообщил, что традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного. Брифинг был перенесен на 17:00 мск. Стандартное время пресс-конференции - 15:00 мск, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадал с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает президент России Владимир Путин.

В среду рубль продолжил укрепление к основным валютам, однако существенно замедлил темпы роста. В то же время, участники рынка, находившиеся в режиме ожидания заседания Банка России, анализировали заявления представителей властей РФ на ПМЭФ.

Так, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил в кулуарах форума, что динамика инфляции в РФ сейчас находится под воздействием разовых факторов. Нужно спокойно к этому относиться и анализировать базовую инфляцию, прогноз Минэкономразвития будет уточнять в июле-августе, сказал он, комментируя вопрос, сохраняет ли министерство прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 5,1%.

Минэкономразвития в конце апреля повысило прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2024 год, опрошенных ЦБ в конце мая, вырос до 5,5% с 5,2% на середину апреля.

Прогноз самого ЦБ (от апреля) на 2024 год по инфляции составляет 4,3-4,8%.

Минфин РФ сообщил в среду, что с 7 июня по 4 июля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей. Это в полтора раза меньше, чем дневной объем в период с 8 мая по 6 июня (5,55 млрд рублей, в сумме 110,94 млрд рублей).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 июня по 4 июля 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом около 8,1 млрд рублей в день (с 8 мая по 6 июня ежедневный объем продаж составлял 6,3 млрд рублей).

В четверг рубль немного подешевел к основным валютам в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и перед пятничным заседанием ЦБ РФ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников прокомментировал журналистам в кулуарах ПМЭФ текущую ситуацию на рынке. По его словам, динамика курса рубля сейчас отличается от траектории, заложенной в прогноз, укреплению рубля способствовали рост торгового баланса и операции ЦБ по продаже валюты в рамках бюджетного правила, ситуация может начать "нормализовываться" в третьем квартале.

Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля в июле-августе, также сообщил Решетников. "Будем анализировать ситуацию и в июле-августе новый прогноз подготовим. Ситуация волатильна, сейчас сложно сказать, каким будет новый прогноз", - добавил он.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ (в своем апрельском прогнозе) ожидало, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 руб., а курс евро - до 109,5 руб. Министерство прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2024 г. на уровне 94,7 руб./$1, в 2025 г. - 98,6 руб./$1, в 2026 г. - 101,2 руб./$1, в 2027 г. - 103,8 руб./$1.

Среднегодовой курс евро ожидался министерством в 2024 г. на уровне 104,6 руб., в 2025 г. - 110,4 руб., в 2026 г. - 113,8 руб., в 2027 г. - 117,1 руб.

В последний торговый день недели рубль дешевел к основным валютам уже более заметными темпами на закрытии позиций перед выходными днями и после заседания Банка России, оставившего без изменений размер ключевой ставки. Регулятор в четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 16%, однако предупредил о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 26 июля.

Именно такое решение большинство аналитиков считало базовым вариантом, при этом некоторые эксперты отмечали увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

"Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года. Вместе с тем вклад в рост цен в апреле-мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля, отметил ЦБ РФ.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года, затем на следующих заседаниях 16 февраля, 22 марта и 26 апреля текущего года оставлял ее без изменения.

По итогам прошедшей недели ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро. За неделю доллар подешевел на 1,0265 рубля, до 88,7604 рубля, евро уменьшился на 56,49 копейки, до 96,5698 рубля.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами "сегодня" уменьшился на Московской бирже за прошлую неделю на 1,4003 рубля, подешевев до 88,6498 руб./$1; курс с расчетами "завтра" упал на 1,3652 рубля, до 88,8138 руб./$1. Объем торгов долларом за неделю составил $6,3 млрд.

Средневзвешенный курс единой европейской валюты с расчетами "сегодня" уменьшился на 1,0864 рубля, до 96,5592 руб./EUR1; курс с расчетами "завтра" подешевел на 1,1885 рубля, опустившись до 96,6099 руб./EUR1. Недельный объем торгов евро на Московской бирже равнялся EUR2,5 млрд.

Банк России во вторник, 4 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 322,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 040 млрд рублей и спросе 1 трлн 322,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 мая, банки разместили 1 трлн 900,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 230 млрд рублей и спросе 1 трлн 900,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 229,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 1 трлн 229,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.

Объем денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России увеличился за прошедшую неделю на 400 млрд рублей и по состоянию на 31 мая составил 7,9 трлн рублей.

Процентные ставки на рынке межбанковского кредитования (МБК) выросли на прошедшей неделе. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась в период с 31 мая по 6 июня на 17 базисных пунктов, до 16,12% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц подросла относительно предыдущей пятницы на 3 базисных пункта и 7 июня составила 16,06% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 16,11% годовых, на 6 месяцев - выросла также на 5 базисных пунктов, до 16,29% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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