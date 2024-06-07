Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне выросших в цене UST

Москва. 7 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно расширились, а для ряда бумаг - умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренный рост - инвесторы продолжали строить прогнозы дальнейшей траектории процентных ставок в США.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение ставок в Соединенных Штатах до установления контроля над инфляцией поставит под угрозу основы процветания страны. "Сейчас наиболее вероятным мне кажется, что мы будем держать [ставки] на текущем уровне увеличенный период времени, пока не получим намного больше данных, которые так или иначе убедят нас в том, что базовая инфляция действительно замедляется", - сказал Кашкари.

Во вторник котировки отечественных евробондов продолжили демонстрировать боковую динамику, в то время как в секторе US Treasuries сохранился умеренно позитивный настрой на фоне публикации новой порции макроэкономических данных. Так, количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн. В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,355 млн, а не 8,488 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения в позапрошлом месяце до 8,34 млн с предварительно заявленного мартовского уровня.

Расстановка сил как на мировых долговых рынках, так и в секторе российских еврооблигаций в середине недели не изменилась. Котировки US Treasuries продолжили в среду демонстрировать рост, хотя и несколько более скромными темпами по сравнению с началом недели. Глобальные инвесторы следили за статданными в надежде понять, как они повлияют на мнение руководства ФРС относительно процентных ставок.

Как стало известно 6 мая, количество рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на минимальные за четыре месяца 152 тыс. после роста на пересмотренные с понижением 188 тыс. в апреле, по данным отраслевой организации ADP Employer. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали роста показателя в прошлом месяце на 175 тыс., как и респонденты The Wall Street Journal.

После трех дней роста цены американских казначейских обязательств в четверг перешли к плавному снижению; при этом котировки российских еврооблигаций вновь продемонстрировали смешанную динамику. Согласно данным министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 8 тыс. и составило 229 тыс. Неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 220 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели.

Производительность труда в США в I квартале выросла на 0,2% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Предварительно сообщалось о подъеме на 0,3%. Аналитики прогнозировали пересмотр до 0,1%. Тем временем оценка роста стоимости рабочей силы в январе-марте была понижена до 4% с первоначальных 4,7%, тогда как эксперты ожидали пересмотра до 4,9%.

В последний день недели падение цен US Treasuries ускорилось после публикации данных по американскому рынку труда, но в целом по итогам недели котировки гособлигаций США остались в положительной зоне. При этом сектор российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 180 тыс., The Wall Street Journal - на 190 тыс. При этом большинство экспертов не ожидали изменения уровня безработицы.

Глобальные инвесторы ожидали, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой несколько раз в текущем году. Однако опубликованные данные не оправдали ожидания, и это может подтолкнуть Федрезерв к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени. Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета Минтруда.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,1%, до 72,07% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов, составив 8,73% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за пять дней на 0,56% - до 57,88% от номинала (его доходность увеличилась на 7 базисных пунктов и составила 9,91% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали за неделю на 5%, до 70,35% от номинала (доходность упала на 48 базисных пунктов, до 8,75% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 39 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 79,49% от номинала (их доходность увеличилась на 18 базисных пунктов - до 16,11% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 0,06%, подорожав до 74,51% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 14,95% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 0,04%, до 69,52% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 12,76% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,01% - до 66,8% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному двухдневному заседанию ФРС США (11-12 июня) и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

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