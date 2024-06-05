Рубль в среду лишь слегка повысился к основным валютам в ожидании пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке

Москва. 5 июня. Доллар США, евро и китайский юань немного подешевели на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль замедлил темпы роста и лишь слегка укрепился к бивалютной корзине в ожидании заседания Банка России, на котором прогнозируется сохранение жесткой денежно-кредитной политики, в том числе не исключено повышение ключевой ставки.

Курс доллара США составил 88,77 руб./$1 в 19:00 мск, что на 3,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,52 руб./EUR1, подешевев на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5,5 копеек, до 92,26 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,3 копейки - до 12,22 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль замедлил темпы роста в ходе вечерних торгов и лишь слегка повысился к основным валютам по итогам среды перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, 7 июня, на котором не исключено повышение ключевой ставки. Кроме того, рубль находится в ожидании новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня. В пятницу на пленарном заседании там выступит президент России Владимир Путин.

ЦБ сообщил во вторник, что традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного. Брифинг перенесен на 17:00 мск.

Стандартное время пресс-конференции - 15:00, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадает с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает Путин.

Динамика инфляции в РФ сейчас находится под воздействием разовых факторов, нужно спокойно к этому относиться и анализировать базовую инфляцию, прогноз Минэкономразвития будет уточнять в июле-августе, сказал журналистам его глава Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.

"Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов, и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли министерство прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 5,1%.

"Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе (в соответствии с графиком - ИФ) пересчитывать", - добавил министр.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2024 год, опрошенных ЦБ в конце мая, вырос до 5,5% с 5,2% на середину апреля.

Прогноз самого ЦБ (от апреля) на 2024 год по инфляции составляет 4,3-4,8%.

Минфин РФ с 7 июня по 4 июля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это в полтора раза меньше, чем дневной объем в период с 8 мая по 6 июня (5,55 млрд рублей, в сумме 110,94 млрд рублей).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 июня по 4 июля 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом около 8,1 млрд рублей в день (с 8 мая по 6 июня ежедневный объем продаж составлял 6,3 млрд рублей).

"В среду рубль слабо изменился к доллару и евро в ожидании ключевого события недели - заседания Банка России по ключевой ставке, по результатам которого не исключено дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Кроме того, инвесторы находятся в ожидании важных новостей с начавшегося сегодня ПМЭФ и пятничного выступления на форуме президента РФ. В среду в ходе дневных торгов поддержку рублю оказало решение Минфина РФ уменьшить в июне в 1,5 раза объем дневной покупки валюты в рамках бюджетного правила", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль поначалу находился под умеренным давлением, но после открытия основных торгов стал активно укрепляться и обновил недельный максимум к бивалютной корзине. Доллар приближался к 88,4 руб., евро - к 96 руб. Во второй половине торгов рубль стал быстро сдавать позиции и растерял почти все сегодняшние достижения. Правда, это движение пока не выходит за рамки коррекции волны укрепления, стартовавшей в прошлую пятницу. Спрос Минфина на золотовалютные активы в рамках исполнения бюджетного правила в предстоящем месячном периоде (с 7 июня) вновь сократится. В результате с учетом ежедневного предложения инвалюты со стороны ЦБ в размере 11,8 млрд руб. ее продажи увеличатся почти на 30%. В краткосрочном плане это может оказать поддержку рублю. Однако на более долгосрочном горизонте вызвавшее такое решение снижение нефтегазовых доходов способно развернуть российскую валюту к устойчивому ослаблению", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В среду, 5 июня, российский рубль двигался смешанно. В новом отчетном периоде, с 7 июня, Банк России увеличит продажу иностранной валюты на 30%. Ежедневный объем продажи валюты таким образом составит 8,1 млрд руб. против текущих 6,3 млрд руб. Операции будут размыты внутри дня, поэтому существенного влияния на поведение рубля не окажут", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть продолжают умеренно расти вечером в среду, участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 0,52%, до $77,91 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,46%, до $73,58 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,2 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,8 млн баррелей, роста резервов бензина на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Участники рынка также продолжают оценивать решение ОПЕК+ продлить квоты по добыче сразу на весь следующий год и начать постепенную отмену дополнительных ограничений в 2,2 млн баррелей в сутки, начиная с октября.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 июня на 1,38 копейки, до 88,7436 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,87 копейки, до 96,4443 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 3,24 копейки по отношению ко вторнику и составил 88,7396 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 5,14 копейки, до 88,7505 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 061,54 млн, из которых $266,251 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $795,289 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 14,86 копейки, до 96,4414 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 11 копеек, до 96,4638 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR529,348 млн, из которых EUR203,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR326,01 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в среду смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 июня упала на 14 базисных пунктов, до 15,83% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в среду не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 16,06% и 16,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась на 1 базисный пункт, до 16,28% годовых.