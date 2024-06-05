ПСБ сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив цены акций Мосбиржи

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив цены акций "Московской биржи" и целевую цену на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой.

"Совокупный объем торгов на рынках "Мосбиржи" в мае 2024 года увеличился на 34,4% г/г, до 126,7 трлн рублей с 94,2 трлн рублей. По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%, с 124,9 трлн рублей. "Мосбиржа" продемонстрировала ожидаемо хорошие темпы роста г/г по всем сегментам. Сохраняем положительный взгляд на акции компании, считаем их привлекательными для среднесрочных инвестиций, целевой уровень - 280 руб. "Мосбиржа" - очевидный бенефициар высоких ставок, цифровизации, роста доходов населения. Ждем чистой прибыли по итогам года в размере 72 млрд рублей, что при payout 65% даст 20,6 рублей дивиденда, доходность 8,3%", - пишет аналитик банка.

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