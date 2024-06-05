Рубль в среду продолжает укрепляться к основным валютам в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке

Москва. 5 июня. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании заседания Банка России, на котором прогнозируется сохранение жесткой денежно-кредитной политики, в том числе не исключено повышение ключевой ставки.

Курс доллара США составил 88,5 руб./$1 в 15:00 мск, что на 29,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,15 руб./EUR1, подешевев на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 36,6 копейки, до 91,94 руб. Курс китайского юаня снизился на 3,4 копейки - до 12,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов в среду перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, на котором не исключено повышение ключевой ставки. Кроме того, рубль находится в ожидании новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 5 по 8 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня, выступит президент России Владимир Путин.

ЦБ сообщил во вторник, что традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного. Брифинг перенесен на 17:00 мск.

Стандартное время пресс-конференции - 15:00, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадает с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает президент Путин.

Минфин РФ с 7 июня по 4 июля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это в полтора раза меньше, чем дневной объем в период с 8 мая по 6 июня (5,55 млрд рублей, в сумме 110,94 млрд рублей).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 июня по 4 июля 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом около 8,1 млрд рублей в день (с 8 мая по 6 июня ежедневный объем продаж составлял 6,3 млрд рублей).

Российская валюта продолжает небольшое укрепление, отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Оно поддерживается ростом цен на нефть, ожиданием позитива от ПМЭФ и повышения ключевой ставки 7 июня, а также относительно низким спросом на иностранную валюту для импорта. Влияние оказывают также общее благоприятное отношение на рынках к рисковым активам, некоторая тенденция к ослаблению доллара на мировом валютном рынке", - отмечает Федосов.

Курс валютной пары "доллар-рубль", вероятно, останется около уровня в 89 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"В центре внимания - планы ОПЕК+ по постепенному возвращению объемов нефти на мировой рынок с октября. На рынке есть признаки ослабления спроса. Ожидаем, что в среду нефть марки Brent будет торговаться в интервале от $77 до $78 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в среду после снижения в течение пяти предыдущих сессий.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,31%, до $77,75 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,38%, до $73,52 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 1,1%, WTI - на 1,3%.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,05 млн баррелей.

Официальные данные будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают сокращения запасов нефти на 2,8 млн баррелей.

Участники рынка также продолжают оценивать решение ОПЕК+ продлить квоты по добыче сразу на весь следующий год и начать постепенную отмену дополнительных ограничений в 2,2 млн баррелей в сутки начиная с октября.