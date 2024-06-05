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05 июня 2024 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,355 млн, а не 8,488 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 8,34 млн с предварительно заявленного мартовского уровня.

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле выросли третий месяц подряд - на 0,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал увеличение заказов на 0,6%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали подъема на 0,7%.

Индекс менеджеров по логистике (LMI), рассчитываемый рядом американских вузов, в мае повысился до 55,6 пункта по сравнению с минимальными за четыре месяца 52,9 пункта в апреле. Индикатор находится выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности в сфере логистики США от спада, девять из последних десяти месяцев, включая последние шесть. Из его подындексов сильнее всего изменился индикатор цен на транспортные услуги, подскочивший до максимальных с июня 2022 года 57,8 пункта с 44,1 пункта месяцем ранее.

Азиатские фондовые индексы в среду меняются без единой динамики, при этом рынки акций Японии и материкового Китая снижаются. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 0,9%. Отрицательное влияние на настроения инвесторов оказывает укрепление иены, что негативно сказывается на доходах экспортеров. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,55%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК вырос на 1,3%. Экономика Южной Кореи в I квартале 2024 года увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем с IV квартала 2021 года. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 0,35%.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться в среду утром после снижения в течение пяти предыдущих сессий, держатся у минимумов с начала февраля. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,44 за баррель, что всего на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 1,1%, до $77,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,12%, до $73,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,3%, до $73,25 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения избытка предложения на фоне общего пессимизма трейдеров в отношении состояния мировой экономики. Решения ОПЕК+ усугубили эти опасения, отмечает аналитик XS.com Самер Хасн. Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 июня выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,361 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,493 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,01% и составил 104,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 898,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,73%), "ГТЛК-001Р-17" (+0,56%) и "АФК Система-1Р-24" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-2,9%), "Роснефть БО-09" (-0,46%) и "АФК Система-1P-21" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 003Р-05 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 110 базисных пунктов. Купоны по выпуску квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июня. Техразмещение запланировано на 7 июня, принять участие в нем смогут неквалифицированные инвесторы после прохождения теста.

ООО "Смартфакт" 6 июня начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными, формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Феррони" установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45-го купонов.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

Россельхозбанк (ОКПО: 52750822) (РСХБ) получил согласование Банка России о возможности досрочного погашения субординированных облигаций 24-й, 25-й и 26-й серий. РСХБ разместил 10-летние субординированные бонды всех трех серий в июле 2015 года по ставке квартального купона 13,1% годовых. Ставка 2-40-го купонов по займам переменная и равна ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,6% годовых. Таким образом, ставка текущего, 36-го, купона по всем выпускам равна 17,6% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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