"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 года увеличился на 34,5% по сравнению с маем прошлого года и составил 126,7 трлн руб. на фоне роста объемов торгов во всех секциях. За первые пять месяцев 2024 года объем торгов вырос на 31%, что создает предпосылки для увеличения комиссионного дохода во втором квартале. Вместе с тем высокие ставки предполагают дальнейший рост процентных доходов. В этой связи сохраняем позитивный взгляд на акции торговой площадки", - указывают эксперты.

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